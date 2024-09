Hautes-Pyrénées - Le Festival pyrénéen de l'image nature fête ses 10

Pour la première fois de son histoire et à l’occasion de sa 10ème édition, le Festival pyrénéen de l’image nature se déroulera sur 4 jours, du jeudi 26 au dimanche 29 septembre. Cauterets deviendra alors le point d’orgue des plus grands photographes, réalisateurs de l’image nature et spécialistes de l’environnement. Les deux premiers jours seront particulièrement dédiés à l’accueil de 900 écoliers. En se mettant à la portée de tous, professionnels de la photographie et scientifiques partageront avec le grand public leur passion, leur amour et leur émerveillement face à une nature sauvage.

Organisé depuis sa création à Cauterets, cité thermale blottie au pied du Pont d'Espagne et aux portes du Parc national des Pyrénées, le Festival pyrénéen de l’image nature réunit trois acteurs dont la complémentarité est source de réussite et gage de diversité : Pyrénées Magazine, l'Office Français de la Biodiversité et le Parc national des Pyrénées. Ils ont à cœur de sensibiliser à la protection de la biodiversité.

Cette année encore, le festival réunira ce qui se fait de mieux en matière d’image nature. Expositions photos, films et conférences permettront aux amoureux de grands espaces et d’animaux sauvages de découvrir les plus belles images du moment. Partage, convivialité et simplicité sont les maîtres mots du plus grand évènement dédié à l'image nature du Grand Sud-Ouest.

Mais le Festival pyrénéen de l’image nature, ce sont également des randonnées nature ouvertes à tous, un ciné-concert, des stages photos en milieu naturel, un espace nature, des éditeurs, artistes et artisans inspirés par la nature, des rencontres dédicaces avec les auteurs, des rencontres conférences, un apéro-photo avec les photographes… Quelques 6 000 festivaliers sont attendus fin septembre à Cauterets.

13 expositions photos et 14 films naturalistes à l’affiche

Du Bassin d’Arcachon au Chili, des Pyrénées à l’Ile Hokkaido, du Vercors à la Scandinavie, ce sont des paysages de nuits étoilés, de reptiles, d’étangs, de globicéphales, d’amphibiens et de grande faune de montagne que nous invitent à découvrir les photographes Christophe Cieslar, François Laurens, Luca Melcarne, Laurent Nédélec, Aude Nowak, Charline Palomares, Régis Parrens, Guillaume Pépy, Nicolas Périaut, Sébastien Pierre, Philippe Ricordel, Bastien Riu et Stéphane Scotto.

Tous magnifient ce que notre environnement a de plus beau, de plus rare et de plus précieux.

14 films naturalistes mettront en lumière la beauté d’une faune et d’une flore préservée avec des sujets aussi variés que Au pays de l’abeille noire (Marie Alart et Samuel Toutain), Auprès de ma bouse (Manon et Patrick Luneau), Boreal Ephemera (Charline Palomares), Dans les forêts (Louis-Marie Blanchard), Le pari (Baptiste Deturche), Rallumer les étoiles (Estelle Walton), Vivre avec les loups (Jean-Michel Bertrand), La rivière (Dominique Marchais), Animal, entre terre et ciel, Zorra et Le Clan des renards ainsi que Le Clan des marmottes (Anne, Véronique et Érik Lapied), Le petit rhinolophe (Tanguy Stoecklé), Le temps des vautours (Emmanuel Rondeau) et La fête sauvage (Frédéric Rossif) en ciné-concert.

Tarifs : Accès Chapiteau et Espace Nature : 1 jour/4€ - 4 jours/6€ - Gratuit moins de 16 ans

Film de 5 à 7,50€ / Apéro photo 5€ avec une boisson / Ciné-Concert : 7,50€

www.image-nature-montagne.com