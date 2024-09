BASSIN DE THAU - Festival du Monde Hispanique de Sète sur la place Victor-Hugo - Demandez le programme !

Festival du Monde Hispanique de Sète sur la place Victor-Hugo- Le monde hispanique à l’honneur

L’Espagne et la communauté espagnole présente ont été importantes pour dans l’histoire de la ville et, comme d’autres pays et communauté, ont participé au développement de Sète. Deux événements sur la thématique du monde hispanique ont lieu dans l’île singulière. L’occasion de (re)découvrir spécialités, culture, esprit de fête, nos points communs avec le monde hispanique.

Le samedi 21 septembre, le centre-ville sera aux couleurs espagnoles. L’association Les Vitrines Sète plonge dans l’esprit festif avec des plats espagnols disponibles dans les bars et restaurants partenaires. Dès 15H, l’ambiance se poursuivra avec des cavaliers, chanteurs et danseurs en cœur-de-ville. A 16H, la rue du Général de Gaulle accueillera une démonstration de danses Sévillanes et chants espagnols. De quoi réchauffer les esprits !

Plus d’informations : https://bit.ly/3XrdFmy

Le weekend suivant, les 28 et 29 septembre, ce sera la première édition du Festival du Monde Hispanique de Sète sur la place Victor-Hugo. Un programme riche basé sur le partage, l’échange et la complémentarité. Un village espagnol et un village sétois feront la part belle aux associations. Musique, chants, danse sévillane ou flamenco et ballet sublimeront la culture musicale et chorégraphique hispanique. Concert Gipsy et défilé de mode se mêleront aux dégustations de paella et autres spécialités. Une aire de jeux gonflables aux thèmes de l’Espagne sera installée pour les enfants. Samedi 28 Septembre, à partir de 14H et dimanche 29 septembre, à partir de 9h30.

Le programme détaillé est disponible ici :