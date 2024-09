CASTELNAU LE LEZ - Sablassou, un avenir d'expropriations et destructions d'emplois ?

A la demande pressante de la ville de Castelnau, la Métropole persiste à inscrire l’urbanisation de la zone de Sablassou dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) afin de permettre la relocalisation de la Clinique du Parc.

L’impact écologique a souvent été évoqué pour défendre l’intégrité de terres fertiles et à haut potentiel agronomique.

Mais le périmètre de projet ne concerne pas que des terres agricoles mais aussi une zone de logements et d’entreprises.

Le projet aura donc un impact économique et social majeur.

Il conduira à l’expropriation d’habitants et d’entreprises, y compris l’établissement de Veolia qui emploi 60 personnes et traite et recycle les D3E, déchets d’équipements électriques et électroniques, de notre Métropole de 500 000 habitants et 60 000 entreprises.

Il ne se fera pas sans conséquences humaines et sociales, notamment:

- la destruction de locaux d’activité et de logements,

- la détresse des salariés qui perdront leurs emplois,

- et de celle des habitants lancés à la recherche d’un logement de substitution loin de leur quartier ou de leur ville

- l’exportation de nos déchets D3E hors du territoire

tout ça pour quoi ?

Raser une clinique pour la reconstruire ailleurs, à la place d’un quartier, qui aura été lui-même rasé !

Est-ce de l’utilité publique ?

Est-ce du développement durable ?