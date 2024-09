Montpellier - Le Groupe Quadral présente l'étendue de son offre de services au Congrès HLM 2024

Du 24 au 26 septembre 2024, le Groupe Quadral, partenaire historique des bailleurs sociaux, participera au 84e Congrès HLM organisé par l’Union Sociale pour l’Habitat à Montpellier. Le groupe, qui fête cette année ses 20 ans de présence sur le Congrès, présentera sur son stand (Q10) son savoir-faire et l’étendue de son offre de services.

Une étendue de services sur mesure à destination des bailleurs sociaux

Fort de son expérience de plus de 40 ans et avec plus de 2 000 logements vendus chaque année, le groupe - via sa filiale Quadral Transactions - assoit sa position de leader en matière de vente en bloc et d’accession à la propriété, autant dans l’ancien que dans le neuf, en maitrisant l’ensemble des dispositifs - Vente HLM, VIR, VEFA, PSLA, BRS - disponibles.

À travers sa filiale Quadral Conseil en Financement et ses collaborateurs certifiés IOBSP (Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement), il intervient aux côtés des bailleurs sociaux pour sécuriser leurs ventes, notamment par la recherche du meilleur financement pour les acquéreurs.

Avec Quadral Property, société d’administration de biens spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier, les bailleurs bénéficient - entre autres - d’un accompagnement complet visant à faciliter la location de logements intermédiaires, qui représentent aujourd’hui pour eux une opportunité, ou encore une gestion spécifique des copropriétés issues du parc social.

Quadral Expertise les soutient quant à elle depuis bientôt 20 ans dans leur stratégie patrimoniale à travers la valorisation de leurs actifs (résidentiel, commerces, bureaux...).

Par ailleurs, à l’heure où les contraintes réglementaires se durcissent, Quadral e-services propose d’accompagner les bailleurs dans la gestion des données liées à leurs diagnostics avec la mise à disposition de sa récente plateforme collaborative digitale d’audit et de suivi.

Une autre filiale, Quadral Immobilier d’entreprise, est dédiée au patrimoine tertiaire, permettant de placer cette activité au centre de la stratégie patrimoniale des bailleurs sociaux.

Promotion immobilière et assistance à la maîtrise d’ouvrage viennent enfin compléter l’étendue de l’offre de services du groupe.

Un espace innovant, repensé pour favoriser les rencontres

Pour ce 20e rendez-vous et dans une volonté de s’ancrer dans un univers renouvelé, axé sur l’innovation et la créativité, le stand de 48 m² de Quadral fait peau neuve. Repensé et conçu à partir de 92 % de matériaux recyclés de son précédent stand, il s’articulera autour de démonstrations d’outils digitaux tels que de sa plateforme d’optimisation de la rentabilité du parc tertiaire, d’une conférence dédiée au BRS le mercredi 25 septembre à 9h30, et permettra de rencontrer les experts de Quadral qui présenteront l’ensemble des activités et services dédiées aux bailleurs sociaux.

En outre, le groupe convie ses clients le mercredi 25 à 17h à un cocktail avec animations où il reviendra sur les 20 rendez-vous aux côtés des bailleurs sociaux.