Montpellier - Montpellier : le musée Parcelle473 ouvre une galerie associative

Le musée montpelliérain d’art urbain et contemporain, Parcelle473, inaugure le 24 septembre une galerie d’art associative. Implanté à l’extérieur du musée, il s’agit d’un espace dédié à l'exposition et à la promotion d’artistes. “Ce projet de galerie s'inscrit pleinement dans la mission de Parcelle473 qui est de soutenir l'art urbain et contemporain, en offrant une plateforme d'expression et de visibilité aux talents émergents”, explique Laurent Rigail, le fondateur du musée Parcelle473.

La Galerie 473, en référence au nom du musée, a pour vocation de devenir un lieu incontournable pour les amateurs d'art et les collectionneurs, mettant en lumière la richesse et la diversité de la scène artistique montpelliéraine, entre autres. Elle offre un espace d'exposition gratuit aux artistes et s’engage à promouvoir la création artistique et à faciliter l'accès des artistes à un public plus large.

Des expositions variées. Jordy Le Bruchec, Fragments, OuestleD (Le D), Fahrenheit, Sanckoblack, Prooz... “La programmation du lieu est déjà bouclée pour la moitié de l’année”, se réjouit Apolline Montfraix.

Les expositions, d'une durée de six semaines chacune, sont toutes inaugurées par un vernissage ouvert au public, offrant l’occasion de rencontrer les artistes, de découvrir leurs œuvres et même de les acquérir. La programmation inclut à la fois des expositions individuelles et des expositions thématiques collectives, permettant ainsi de valoriser différents styles et expressions artistiques. Des appels à projet sont mis en place afin que les artistes puissent proposer leur candidature.

>> Le dépôt des candidatures se fait par mail : contact@parcelle473.com