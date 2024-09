France - K-Way x Zalando : Une Collection Capsule Unisexe Inspirée par la Tempête

Zalando, la plateforme incontournable de la mode en ligne, s’associe à la légendaire marque de vêtements de pluie, K-Way, pour dévoiler une nouvelle collection capsule unisexe qui transcende les tendances. Inspirée par les quatre phases d'une tempête — de sa formation à la sérénité retrouvée — cette collaboration propose une vision audacieuse de la mode fonctionnelle, tout en mariant technicité et élégance intemporelle.

Une palette inspirée par la force des éléments

À l’image des phénomènes naturels, la collection K-Way x Zalando se nourrit de la puissance brute des éléments. Comme une tempête qui déferle, le jeu des teintes évolue, allant des nuances profondes d’un ciel chargé de nuages aux éclats lumineux rappelant les éclairs. Cette variation chromatique, qui mêle intensité et délicatesse, se décline en trois coloris exclusifs : Yellow Dark, Blue Avio, et Blue Depth, apportant tantôt une touche énergique, tantôt une note apaisante, évoquant le calme après l’orage.

Quand technicité et style se rencontrent

Laura Toledano, directrice générale de Zalando France, se réjouit de cette collaboration :

« Je suis très fière que Zalando et K-Way s’associent pour proposer à nos clients une collection exclusive qui allie modernité et style intemporel, tout en gardant ce zip emblématique. K-Way est une marque iconique pour nos clients français. Avec ce projet, nous illustrons notre ambition d'être une destination de premier plan pour la mode et le lifestyle en Europe, grâce à un assortiment qualitatif et pertinent localement.»

Cette collection va bien au-delà de l’esthétique. Les matières matelassées, imperméables et respirantes, assurent confort et protection en toutes circonstances. Les coupes structurées, épurées et pensées pour se superposer, permettent une grande liberté de mouvement tout en restant élégantes. Que ce soit pour affronter une journée pluvieuse en ville ou pour ajouter une touche technique à un look quotidien, la capsule offre des silhouettes polyvalentes adaptées à tous les besoins.

Une collection complète et moderne

Composée de 23 pièces de prêt-à-porter, cette collection inclut des doudounes, pantalons, pulls et gilets. Elle est également agrémentée de 9 accessoires — des sacs banane aux bobs en passant par des pochettes et portefeuilles — pour compléter chaque tenue avec style et praticité.

Cette collection K-Way x Zalando incarne parfaitement l’esprit d’une mode moderne, alliant fonctionnalité et sophistication. Que vous soyez à la recherche de confort ou d'une esthétique minimaliste, ces pièces vous accompagneront avec élégance à travers toutes les intempéries, sans jamais sacrifier votre style.