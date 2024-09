Toulouse - Mission humanitaire en Roumanie : des lycéens toulousains au service des enfants défavorisés

Motivés par un profond sens de la solidarité, 22 lycéens de St Joseph à Toulouse ont réalisé un voyage solidaire en Roumanie du 1er au 19 juillet 2024, où ils sont intervenus auprès d’enfants défavorisés dans le Centre des Jeunes Don Bosco de Buruienesti.



L'histoire d'une rencontre qui change tout



Tout est parti d’une rencontre entre Rachida Bouariche (directrice des services bancaires de SOCFIM) et Arthur, 17 ans, un lycéen passionné d’histoire, engagé socialement et curieux du monde. Il raconte comment, avec ses camarades, ils ont décidé de ne pas rester passifs face aux inégalités sociales. Leur mission : améliorer les conditions de vie des enfants accueillis dans un centre en Roumanie, pays où près d'un enfant sur deux vit sous la menace de la pauvreté (Eurostat, 2023). Pour permettre à ce voyage humanitaire d'exister, le projet porté par Rachida au sein de SOCFIM a permis de lever 1 500€ !



"Nous avons à cœur de faire vivre les valeurs de solidarité et d’engagement, et nous croyons qu’ensemble, nous pouvons avoir un impact réel."

– Arthur, lycéen de St Joseph



Une mission humanitaire concrète et impactante



Pendant trois semaines, les lycéens ont réalisé des travaux de rénovation, ont créé un potager, ont distribué des repas et ont organisé des activités éducatives et ludiques pour les enfants du centre. Ils ne sont pas partis seuls : le SEMIL (Service Éducatif des Missions Internationales Lasaliennes) a encadré ce projet.



Une réponse à l'urgence sociale en Europe



La situation en Roumanie, classée premier pays d'Europe pour le taux de pauvreté infantile, illustre une urgence sociale : près de 25 % des enfants de l'UE vivent dans la précarité. Ce projet est donc bien plus qu’un simple voyage, c’est un engagement citoyen face à une réalité qui touche des millions de familles.



Ce projet résonne avec les grands enjeux de solidarité internationale, mais il touche aussi à des questions locales : engagement des jeunes, sensibilisation aux valeurs citoyennes, et action concrète sur le terrain. Cet événement est une formidable opportunité pour illustrer les capacités d'action et d'engagement de la jeunesse française face aux défis globaux.