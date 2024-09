France - Les plus belles citations d'Yves Navarre publiées chez H&O

Mot pour Mot, recueil de plus de 300 citations de l’écrivain Yves Navarre, est paru le 12 septembre aux éditions H&O. L’initiative en revient aux Amis d’Yves Navarre, association destinée à promouvoir les écrits du Prix Goncourt 1980.

« L’idée a été lancée par un de nos adhérents en assemblée générale en mars 2023, à Montpellier » explique Sylvie Lannegrand, présidente des Amis d’Yves Navarre. « Elle nous a séduits, d’autant plus que nous pouvions compter sur nos Mercredi citations, une centaine de courts extraits de l’œuvre navarrienne déjà diffusés sur notre page Facebook. » Le Bureau de l’association a invité ses membres à lui envoyer leurs citations préférées de l’auteur pour compléter son propre travail. L’ouvrage a pris forme un an plus tard : un peu plus de 300 citations réunies en 120 pages, majoritairement extraites de la trentaine de romans publiés d’Yves Navarre, dont Le Jardin d’acclimatation (prix Goncourt 1980), ainsi que de son théâtre, de ses livres pour enfants et de ses poèmes.

Navarre Mot pour Mot, Navarre cœur à cœur

« Pas de chronologie dans cet ouvrage, pas de tentative de regroupement thématique ni de classement par œuvre. Le metteur en page nous fait partager son plaisir de vagabond amoureux » explique Karine Baudoin, cofondatrice des Amis d’Yves Navarre, dans son texte avant-propos au recueil. Lectrice de longue date de l’écrivain, elle note aussi : « Curieusement sans doute pour les non initiés, qui ne retiennent d’Yves Navarre que le désespoir, les mots que ses lectrices et ses lecteurs conservent comme des talismans ramènent toujours à la vie. » Une invitation fervente à (re)découvrir l’auteur donc : « Je suis tout entier dans mon écriture revendique Yves Navarre dans Biographie. Et c’est lui tout entier à chaque phrase, leitmotiv, poème, courte prose, qui nous prend par la main, nous ramène en enfance, nous renvoie face à notre solitude, nous offre sa vie en partage, lucide et le cœur à nu, nous rappelle combien les matins sont beaux et qu’il est bon, alors, de croire à l’humain. »

Mot pour Mot, Yves Navarre : un livre cadeau

Pour l'association Les Amis d'Yves Navarre, les 300 plus belles citations de l’auteur du Jardin d’acclimatation, prix Goncourt 1980, est un ouvrage à offrir pour faire découvrir l’univers et la force poétique de l’auteur. Une belle idée pour les Fêtes de fin d’année notamment.

Mot pour Mot

H&O 2024

Sortie en librairie : 12 septembre 2024.

Prix public : 12 euros TTC.

-----------------------------------

À propos des Amis d’Yves Navarre

L’association Les Amis d’Yves Navarre s’attache à faire connaître et à promouvoir l’œuvre d’Yves Navarre en France comme à l’étranger. Écrivain majeur du XXe siècle, ce dernier se vit décerner le prix Goncourt en 1980 pour Le Jardin d’acclimatation et le prix Amic de l’Académie française en 1992 pour l’ensemble de son œuvre. Créée en mars 2016 près de Montpellier, l’association Les Amis d’Yves Navarre compte plus de 120 membres en France, Suisse, Belgique, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne et au Québec. Elle consacre un colloque international biennal à l’auteur. Elle a entrepris, avec H&O éditions, de publier des textes rares ou inédits ainsi que les œuvres complètes d’Yves Navarre. Elle est à l’origine de la création du fonds Yves Navarre à la médiathèque centrale de Montpellier.