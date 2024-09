CASTELNAU LE LEZ - Numérique Responsable : 10ème édition de The Green IT Day

Numérique Responsable : 10ème édition de The Green IT Day

Le cluster du numérique occitan Digital 113, organise The Green IT Day. Cet événement précurseur met en lumière l’importance d’un numérique responsable et durable depuis 10 ans. Il aura lieu le 03 octobre au KIASMA à Castelnau-le-Lez (34) et le 04 octobre à La Cité à Toulouse (31). Axelle LEMAIRE (ex-secrétaire d’État au numérique) et Jean-Pierre GOUX (mathématicien et ex-directeur général de Powernext), animeront 2 des 3 conférences. 250 personnes sont attendues et 180 sont inscrites à ce jour.

La France et l’Europe sont confrontées à deux défis importants : la transition écologique et la transition numérique, cruciales pour l’avenir. Indéniablement, le numérique réduit l’empreinte carbone via le télétravail, la gestion de la consommation d’énergie des bâtiments, l'agritech, … Cependant, les technologies numériques représentent 8 à 10 % de la consommation d’énergie et 2 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre en Europe [1]. De nombreux changements sont possibles pour réduire l’impact environnemental du numérique, par exemple : prolonger d’un an la durée de vie de tous les smartphones en Europe permettrait d’économiser 2,1 Mt de CO2 par an d’ici 2030, ce qui équivaut à retirer 1 million de voitures de nos routes [1].

The Green IT Day : un événement pionnier

The Green IT Day 2024 marquera une décennie d’actions en faveur d’un numérique plus responsable et durable avec les sujets suivants : IA, cybersécurité, impact écologique de la donnée, enjeux de l’extraction minière des métaux critiques, déchets électroniques, …

Deux journées complètes sont prévues avec 3 conférences, 5 tables rondes, et 6 ateliers pour s’interroger, échanger et s’engager vers plus de sobriété.

“Le numérique responsable et durable n’a jamais été aussi important, et il est essentiel de continuer à le placer au cœur de nos préoccupations.”

Françoise Nauton-Inglis, CEO de Spiriit et Présidente de Digital 113

Programme du 03 octobre à Montpellier

Après un mot d’accueil des élus à 09h30, Albin WAGENER, professeur en analyse de discours à l’Université Catholique de Lille, animera la conférence d’ouverture à 10h sur le thème : « The Green IT Day : 10 ans d’un récit engageant ». Axelle LEMAIRE, Directrice exécutive Durabilité et Responsabilité Sociale chez Sopra Steria et ex-secrétaire d’État chargée du numérique, animera la conférence de 10h20 : « Numérique durable et responsable : vents en poupe ou vents contraires ? ».

Pour clôturer la matinée, la table-ronde de 11h45 traitera de la « Sobriété, frugalité et intelligence artificielle » en présence notamment de Xavier Verne, Directeur Numérique Responsable à la SNCF, Alexandre GIRARD, AI engineer for climate sciences chez Tellus AI et Juliette FROPIER, cheffe de projet intelligence artificielle au Ministères Écologie Énergie Territoires.

Quant à la table-ronde de 14h, elle s’intéressa aux « Enjeux de l’extraction minière des métaux critiques » avec David MAENDA KITHOKO, Président de l’association Génération Lumière Emmanuel LAROCHE, Sustainable IT Manager chez Sopra Steria. Les ateliers thématiques, au choix, débuteront à 15h.

Détail du programme de la journée du 03 octobre à Montpellier :

https://thegreenitday.fr/programme-journee-du-3-octobre/

Programme du 04 octobre à Toulouse

Après le mot d’accueil des élus de 09h30, la conférence de Jean-Pierre GOUX, Président de Biosphere Economics, interrogera la place du numérique et de l’IA dans l’évolution d’Homo Sapiens : à l’heure où le piège des limites planétaires se referme, il tentera de porter un autre regard sur la situation actuelle. Il proposera de changer de paradigme via un collectif humain planétaire naissance et la naissance d’Homo Biospheris. Jean-Pierre GOUX est ingénieur, ancien chercheur en mathématiques à la Northwestern University et à Argonne National Laboratory à Chicago, titulaire du prix SIAM 2002 en optimisation mathématique et ancien directeur général de Powernext jusqu’en 2019 (société organisant les marchés européens de l'énergie).

Les data centers situés sur le sol français représentent 4 % à 22 % de l'impact numérique [2], consomment environ 6,85 TWh (terawatt-heure), 1159m2 de fioul et 21 930 tonnes de batteries par an [3]. Ronnie GARCIA, Dirigeant fondateur chez Ovea et Michel ROBERT, Directeur chez CINES, parleront de l’impact écologique de la donnée, des hébergeurs et des datacenters, lors de la table-ronde de 11h45.

Marc SZTULMAN, Conseiller Régional d’Occitanie et Président de Cyber’Occ, évoquera le volet numérique responsable dans la cybersécurité à la table-ronde de 14h. Les ateliers thématiques, au choix, débuteront à 15h.

