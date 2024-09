Tarn et garonne - La CNL en campagne pour le gel des loyers

Première organisation représentative des locataires HLM, la Confédération Nationale du Logement était présente au forum des association de Castelsarrasin le week-end dernier aux côtés d’autres acteurs sportifs, sociaux et culturel de la commune.

« Depuis des années la France s’enfonce dans une crise du logement sans précédent. Celle-ci s’aggrave avec l’inflation et les politiques d’austérité imposées au secteur. Pour rappel, les loyers ont augmenté de 10% depuis 2021, 2,6 millions de ménages attendent un HLM dont presque 6000 en Tarn et Garonne. Le nombre d’impayés a bondi de plus de 20% l’an dernier dans notre département. Nous voulions être présents sur le forum pour sensibiliser les familles à ces sujets et les appeler à soutenir notre association », explique Julien Sueres, militant de la CNL à Castelsarrasin.

« Par le biais de divers mécanismes, l’Etat ponctionne 1,4 milliards d’euros par an aux bailleurs sociaux qui malgré les augmentations régulières de loyers peinent à boucler leurs budgets, ils doivent aujourd’hui choisir entre construire ou rénover. Seuls 130 logements HLM neufs sortiront de terre en 2024 dans notre département alors que des milliers de ménages attendent », souligne Christine, également présente sur le stand.

Avec d’autres bénévoles elle tient la permanence de la CNL tous les mardis après-midi au 65 avenue Marceau Hamecher à Montauban. Un partenariat est également en place avec le CCAS de Castelsarrasin pour accompagner les familles. En cas de difficultés, les locataires peuvent contacter l’association au 05 63 92 11 32 ou par mail via cnl-82@orange.fr

« Ce n’est jamais de gaité de cœur qu’une famille cesse de payer son loyer. Pourtant de nouvelles augmentations sont prévues par les bailleurs sociaux d’ici la fin de l’année. Avec la CNL, nous lançons d’ores et déjà une campagne départementale de porte à porte pour aller à la rencontre des locataires HLM, les appeler à nous rejoindre et exiger tous ensemble le gel immédiat des loyers », détaille Julien Sueres, représentant des locataires au conseil d’administration de l’office public HLM du Tarn et Garonne.