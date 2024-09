Lizac - L'Adieu - Un artiste, un monument - Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

Dans le cadre du programme « Un artiste, un monument » et de la Saison de la Lituanie en France, le Centre des monuments nationaux, l’Institut culturel lituanien et l’Institut français invitent l’artiste lituanien Tadao Cern pour une création in situ à l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.

Construite au XIIe siècle, l’abbaye cistercienne de Beaulieu-en-Rouergue a été restaurée une première fois par les collectionneurs Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache qui en firent un centre d’art contemporain, inauguré en 1970. En 2020, le CMN a engagé un vaste programme de restauration des bâtiments et aménagé un parcours muséal présentant au public la collection d’art moderne reçue en legs (œuvres de Michaux, Dubuffet, Vasarely, Hantaï...). La vaste nef de l’église abbatiale est appelée à recevoir des installations contemporaines créées in situ, comme celles de Juliette Minchin (La Croix) et de Johan Creten (Le Cœur qui déborde) en 2023. La carte blanche à Tadao Cern s’inscrit dans la continuité de cette politique. Alors qu’à l’instar des abbayes médiévales, l’abbaye de Beaulieu était environnée de terres à céréales et de granges recevant les récoltes, la nouvelle création de l’artiste s’inscrira dans sa série dédiée aux parallélépipèdes monumentaux de graminées. Installée dans le chœur de l’abbatiale, cette œuvre intitulée L’Adieu élève un rectangle semé de blé vers la cime de l’église. L’artiste convie ainsi les visiteurs dans un espace introspectif, les invitant à considérer la notion d’adieu, faisant écho à la vocation religieuse de l’édifice.

« Émettant une douce lueur, les herbes à longues tiges renvoient à la nature organique, au cycle du vivant et au désir existentiel de l’homme confronté au vieillissement et à la mort. J’ai tenté d’imaginer les dernières images précédant notre trépas. À mon avis, ce serait quelque chose de simple, de banal, comme l’évocation d’un champ de blé au coucher du soleil... Ce lieu commun demeure une image puissante et profonde. Ainsi, ce ciel duveteux que je suspends dans la nef est-il appelé à donner le sentiment de flotter, de voguer, d’être transporté vers les nuées». Tadao Cern