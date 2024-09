Toulouse - En Occitanie, So.bio réaffirme son soutien aux filières agricoles locales et assure leurs débouchés

So.bio, enseigne de distribution spécialiste de la Bio depuis 2005, historiquement fortement implantée en Occitanie avec 30% de son parc de magasins dans la région, présente ses actions en faveur des filières agricoles ainsi qu’un dispositif qu’elle teste dans 3 magasins de la région : Toulouse et Muret en Haute-Garonne et Alès dans le Gard. L’objectif de l’enseigne : concrétiser son soutien historique aux agriculteurs de nos régions en valorisant leurs produits et en faisant connaître ses partenariats long-termes.

L’assortiment en produits biologiques locaux est ainsi en croissance de 40% en moyenne dans ces 3 magasins et se traduit par des contrats pluriannuels avec une grande partie des fournisseurs, et une planification avec plusieurs exploitants.

Après avoir affiché cet hiver son soutien aux filières agricoles en détaillant une provenance 100% Française de 80% des fruits et légumes distribués dans ses rayons à l’année, So.bio va plus loin encore en Occitanie en dévoilant ses actions auprès de deux filières clés pour 3 de ses magasins de la région : les éleveurs en Haute-Garonne et les producteurs de fruits et légumes dans le Gard.

A partir du 10 septembre, les 3 magasins valorisent de manière encore plus poussée les produits locaux de leurs territoires. Cette mise en avant spécifique doit permettre de rendre plus visible la profondeur de l’offre du spécialiste de la bio en produits locaux, et son engagement auprès des producteurs locaux qui se traduit concrètement auprès des agriculteurs de la manière suivante :

So.bio est en lien direct avec une partie de ses producteurs locaux pour les aiguiller sur ses besoins et leur permettre de planifier leur production en fonction de la demande mais aussi de leur capacité de production et du contexte climatique. Cette planification leur permet d’avoir une visibilité à moyen-terme et engage So.bio à leurs côtés.

En Haute-Garonne, des contrats pluriannuels sont signés avec 3 éleveurs du territoire, ce qui permet aux magasins de Toulouse et Muret de garantir un quart des approvisionnements en boucherie comme étant locaux. Les éleveurs concernés sont le GAEC du Ker, le GAEC de la Marzinière et le GAEC Mainiots.

Dans le Gard, So.bio accompagne 5 maraichers locaux avec une planification annuelle en qui s’opère en lien avec la Chambre d’Agriculture du Gard. Les producteurs concernés sont : La Serre des Cévennes, Laurent Barry, Bio et bon, la Ferme du Pouget et Christophe Taulelle.

“Chez So.bio le soutien aux agriculteurs n’est pas uniquement une idée, c’est un engagement qui se traduit concrètement par une politique d’écoute des besoins de nos producteurs locaux, de relation long-terme qui leur permet d’assurer les débouchés de leur production et de partager la valeur agricole autant que possible. C’est la politique de notre enseigne depuis sa création en 2005, et cela l’est plus que jamais alors que la Bio a besoin du soutien de toute la filière.” précise Pierre-Yves Fournet, Directeur Général de So.bio.

Le soutien aux filières agricoles locales en chiffres-clés :

Contractualisation sur 3 ans avec des éleveurs d’Occitanie

So.bio Muret passe de 315 références de produits locaux à 490. A Muret, au rayon boucherie, 1 produit vendu sur 4 est local.

So.bio Toulouse passe de 375 références de produits locaux à 530

So.bio Alès passe 385 références de produits locaux à 500. A Alès au rayon fruits et légumes : 1 produit sur 4 proposé en magasin en 2023 était local, l’objectif de So.bio est d’augmenter à 1 sur 3.

A propos de So.bio

So.bio est une enseigne de distribution spécialisée de la Bio depuis 2005. L’enseigne œuvre au quotidien pour proposer une offre étendue de produits Bio. Ses collaborateurs cultivent un lien fort et durable avec leurs fournisseurs et près de 1850 producteurs locaux afin d'offrir à leurs clients une sélection de produits respectueux de la terre. L’enseigne se développe partout en France et compte 70 magasins sur tout le territoire métropolitain.

So.bio se classe 2ème meilleure enseigne du palmarès "Meilleures enseignes 2023" du magazine Capital dans la catégorie Magasins bio.