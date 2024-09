Bagnols sur Cèze - Bagnols-sur-Cèze et GRDF unis pour la décarbonation des bâtiments

Le 9 septembre, Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnols-sur-Cèze et Yvan Le Labourier, directeur territorial de GRDF dans le Gard, ont signé une convention de partenariat visant à accompagner la transition énergétique et la décarbonation des bâtiments à usage tertiaire de la commune. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’optimisation de la consommation énergétique.

Objectifs de la convention : efficacité énergétique et solutions durables

La convention entre la mairie de Bagnols-sur-Cèze et GRDF a pour objectif principal d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires de la commune en intégrant des solutions innovantes et durables. GRDF s’engage à accompagner la mairie dans la construction et la rénovation de ses bâtiments en proposant des solutions hybrides associant gaz et énergies renouvelables. En effet, GRDF devient un acteur majeur de la transition écologique à travers notamment son projet d’entreprise visant à remplacer d’ici 2050 100% du gaz fossile acheminé dans ses réseaux par des gaz renouvelables et/ou décarbonés appelés gaz verts.

Ce partenariat permettra également de sensibiliser les habitants et les entreprises locales aux enjeux de la transition énergétique et de promouvoir les écogestes.

Optimisation des Systèmes Énergétiques Existants

En outre, GRDF apportera son expertise pour optimiser les systèmes énergétiques existants et réduire les consommations énergétiques des bâtiments. La mairie de Bagnols-sur-Cèze, quant à elle, s’engage à diffuser les bonnes pratiques et à collaborer étroitement avec GRDF pour atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire. Ce partenariat exemplaire illustre la volonté commune de la mairie et de GRDF de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique et de favoriser un développement durable au niveau local.