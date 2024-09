Toulouse - Bonx lève un pre-seed de 1,1 million € pour accélérer le développement de son ERP basé sur les LLM

Bonx, une solution ERP basée sur les LLM pour les PME industrielles, lève 1,1 million d’euros en pre-seed. Ce tour de table a été mené par le fonds Dynamo Ventures, avec la participation de Lakestar et Prequel Ventures. Bonx redéfinit la façon dont les PME gèrent leur production en combinant une interface no-code avec des modèles de langage (LLM) pour accélérer la mise en œuvre et améliorer la personnalisation. Contrairement aux solutions ERP traditionnelles, Bonx offre une plateforme entièrement personnalisable qui permet non seulement aux entreprises de prendre le contrôle de leurs opérations, mais aussi de s'adapter en temps réel à l'évolution de leurs besoins.

En mettant l'accent sur la fabrication et la supply chain, Bonx permet aux industriels d'exploiter des capacités technologiques poussées qui rationalisent et améliorent leurs opérations.

"Notre mission est de créer un ERP que les utilisateurs aiment vraiment, un outil intuitif, adaptable et conçu pour le futur. Avec ce nouveau financement, nous sommes prêts à étendre nos opérations à travers l'Europe, en apportant notre vision à davantage d'entreprises manufacturières. Cet investissement nous permet de renforcer notre équipe avec les meilleurs talents et d'améliorer notre efficacité, en veillant à ce que nous nous développions d'une manière qui reste fidèle à notre engagement de simplicité, d'efficacité et de solutions avant-gardistes", déclare Alexandre Barroux, CEO de l'entreprise.

Co-fondé par Rémi Beges et Alexandre Barroux au sein d'OSS Ventures, un startup studio dédié aux logiciels pour l'industrie, Bonx a bénéficié très tôt d'un accès direct aux retours d'expérience de nombreux utilisateurs et acteurs clés du secteur manufacturier, dont le réseau de fournisseurs de Décathlon, toujours partenaire à ce jour.

"Nous avons exploré des solutions internes et des solutions de bricolage, mais nous avons réalisé que pour aller plus loin, nous avions besoin d'un système évolutif et adaptable que nous pourrions modeler en fonction de nos propres besoins, tout en restant réactifs". Romaric Duretz, directeur général de Maillecotech (fournisseur de Décathlon)

Les ERP traditionnels échouent souvent dans trois domaines critiques : 1/ ils manquent de flexibilité pour évoluer avec l'entreprise, 2/ ils souffrent de délais de déploiement longs et décourageants et 3/ ils ont convergé vers une architecture "qui fait tout sans rien faire parfaitement" et une architecture fermée qui les rend très difficiles à intégrer.

Bonx a été créé pour répondre à ces problèmes en offrant une plateforme qui est non seulement scalable et autonome, mais aussi rapide à mettre en œuvre et à personnaliser, grâce à sa juste utilisation des LLM. S'appuyant sur l'expertise de Rémi Beges, directeur technique, qui a développé trois solutions ERP de A à Z, Bonx a été conçu selon la philosophie du "best-of-breed" (meilleur dans sa catégorie). "Nous voulions permettre aux entreprises d'adopter les meilleurs outils pour leurs besoins spécifiques sans être enfermées dans un écosystème unique".

Avec cette nouvelle levée de fonds, Bonx s'apprête à étendre sa présence à travers l'Europe, tout en restant fidèle à son engagement de fournir un ERP robuste et convivial aux PME industrielles.

"Nous sommes ravis de travailler avec Alex et Rémi qui apportent une forte orientation client et une profonde expérience technique dans ce domaine " commente Santosh Sankar, Managing Partner de Dynamo Ventures. "Après avoir évalué plus de deux douzaines de startups ERP au cours des dernières années, Bonx se démarque vraiment. Son approche novatrice utilisant les LLM, avec son accent intentionnel sur la supply chain et un ensemble robuste d'intégrations avec les logiciels financiers et CRM existants, permet d'éviter les frictions liées à l’agencement avec les systèmes existants qui sont généralement achetés en amont de l’ERP. L’accélération des ventes qui en découle est évidente au regard des cycles de vente records de Bonx. L'utilisation des LLM permet d'accélérer la mise en œuvre et la personnalisation, ce qui donne à Bonx un avantage certain là où d'autres solutions pataugent et perdent la confiance de leurs clients.”

À propos de Bonx

Bonx est une société SaaS qui transforme la gestion de production des PME industrielles grâce à sa plateforme ERP innovante. Co-fondée par Rémi Beges et Alexandre Barroux, et soutenue par OSS Ventures, une startup spécialisée dans l'industrie, Bonx se distingue par son approche unique qui allie flexibilité, autonomie et rapidité de déploiement. La plateforme est conçue pour s'intégrer de manière transparente aux systèmes existants, permettant aux entreprises de rationaliser leurs opérations et de s'adapter rapidement aux changements du marché. Fondée en 2022, Bonx a réussi à lever 1,1 million d'euros en financement de pré-amorçage, avec le soutien d'investisseurs de premier plan tels que Dynamo, Lakestar et Prequel.

Pour plus d'informations : https://www.bonx.tech/

À propos de Dynamo Ventures

Dynamo Ventures est un fonds de pré-amorçage et d'amorçage qui investit dans des startups de la chaîne d'approvisionnement et de la mobilité, dans le monde entier. Fondé en 2016, Dynamo s'appuie sur son expertise approfondie du domaine pour soutenir les fondateurs avec une expérience pratique et concrète en matière de produit et de stratégie, de ventes et de développement des talents. Avec un portefeuille de plus de 40 entreprises, Dynamo a soutenu certaines des startups les plus innovantes et les plus impactantes du secteur, notamment Stord, Sennder, Gatik et Raft AI. Fort de son succès, Dynamo continue d'être un catalyseur du changement industriel.

Pour plus d'informations : www.dynamo.vc

À propos d'OSS Ventures

OSS Ventures est un startup studio dont la mission est d'accompagner le secteur industriel dans sa transition technologique, environnementale, sociale et sociétale. Depuis sa création en 2019, OSS Ventures a créé 15 startups, principalement en France mais aussi à l'international, et a investi dans 4 autres. Depuis 2022, elle se positionne également comme un fonds de capital-risque.

Pour plus d'informations : www.oss.ventures