Lavaur - La 8ème édition de la Conférence annuelle de l'Observatoire de la e-Santé dans les pays du Sud

Pour sa 8ème édition, la Conférence annuelle de l’Observatoire de la E-Santé dans les pays du Sud rassemblera jeudi 10 octobre prochain, de nombreux acteurs de terrain, chercheurs et institutionnels de l’écosystème de la santé digitale pour échanger à propos de l’impact des technologies numériques sur l’équité de genre dans les systèmes de santé des pays du Sud.

Comment la santé digitale peut contribuer à réduire les iniquités de genre ? Comment le digital peut contribuer à l’empowerment des femmes en santé ? Les expert.e.s exposeront et débattront de ces 2 questions lors des 2 tables-rondes de la journée. Les biais de genre qui peuvent être véhiculés par l’Intelligence Artificielle seront aussi abordés.

À cette occasion, seront également dévoilés les 4 lauréats de 2024, qui présenteront leur projet. Pour assister à la conférence en ligne, il suffit de se connecter sur le site www.fondationpierrefabre.org, la chaîne YouTube de l’Observatoire ou bien les réseaux sociaux de la Fondation Pierre Fabre.



Au programme de la journée :

10h00 – Ouverture de la conférence

10h05 – Introduction : Genre en santé

10h20 – Table ronde 1 : Comment la santé digitale peut contribuer à réduire les iniquités de genre ?

11h05 – Partage d’expérience : Biais de genre et IA

11h25 – Interview des lauréats 2024 (partie 1)

14h15 – Table ronde 2 : Le digital comme levier d’empowerment des femmes en santé

15h15 – Interview des lauréats 2024 (partie 2)

16h10 – Keynote de clôture

16h30 - Fin



Les conférences se dérouleront en français et en anglais.



« L’adoption globale des technologies numériques, y compris par les populations les plus défavorisées dans les pays à revenu faible et intermédiaire, représente une véritable opportunité de réduire les inégalités de santé. Bien que prometteuses, ces solutions nécessitent d’être régulées et harmonisées pour en favoriser le passage à l’échelle et la pérennité. En mettant en réseau opérationnels et décideurs, et en soutenant la mise à l’échelle de projets à fort potentiel, l’Observatoire se positionne comme un levier de développement de la santé digitale, y compris en appuyant la formation des acteurs et le partage de l’information, essentiels à la structuration de nouveaux modèles de santé publique.

Le renforcement des compétences des acteurs à tous les niveaux apparaît comme une des conditions essentielles pour permettre au numérique de transformer les systèmes de santé et d’inclure les populations les moins bien servies.

C’est pourquoi, depuis 2018, l’Observatoire offre l’opportunité de participer à des ateliers animés par des experts internationaux. Proposées en français et anglais, ces sessions ont permis jusqu’ici des échanges de pratiques et renforcements de compétences des lauréats et partenaires de l’Observatoire. »

Béatrice Garrette, Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre



Une conférence pour sensibiliser au rôle du digital pour oeuvrer à l’équité de genre en santé dans les pays du Sud

69,7 % de la population mondiale utilise aujourd’hui un appareil mobile et on dénombre 5,44 milliards d’utilisateurs d’Internet. En parallèle, et en dépit de progrès importants remarqués ces dernières décennies, les besoins en termes d'accès à des soins de qualité sont toujours très importants dans la plupart des pays en développement. L'utilisation du digital pourrait accélérer ces avancées, en facilitant le suivi des patients et patientes, la formation des professionnels et professionnelles de santé, ou encore en améliorant la couverture des services de santé. Dans l'optique de tendre vers la Couverture sanitaire universelle (CSU), les outils numériques ont le potentiel pour accompagner la transformation des systèmes de santé.



4 lauréats qui transforment l’accès à la santé dans les pays du sud

Catégorie Télémédecine - Projet ATIPAN+ porté par le Centre d’Informatique de l’Université San Agustin aux Philippines

Problématique :

Dans les régions isolées des Philippines, l'accès limité aux soins de santé est un problème majeur en particulier pour les communautés indigènes et rurales marginalisées. Le manque de données de santé représentatives empêche l'élaboration de politiques publiques adaptées, aggravant leur invisibilité et leur sous-priorisation.

Solution :

Atipan+ est un programme de télémédecine qui offre des services de santé gratuits aux communautés indigènes (Ati) et rurales marginalisées des Visayas occidentales. Pour améliorer l’accès aux soins, le projet a combiné l’installation des sites de télésanté avec un travail d’autonomisation et d’implication des communautés pour assurer son bon fonctionnement.

Nb de bénéficiaires :

7 000

https://www.usacfi.net/atipan

-project.html

***

Catégorie Gestion de données : HealthTAG - Decentralized Health Care : Empowering Well-being Countrywide, porté par HealthTAG (Professionnels et structures de santé)

en Thaïlande

Problématique :

La fragmentation des données de santé en raison de l'absence d'interopérabilité entre les systèmes d’informations (sanitaires et hospitaliers) est un problème majeur en Thaïlande comme dans d'autres pays de la région ASEAN. Cette situation découle de l'absence de normes pour l'échange de données, diminuant l’efficacité de la gestion des soins.

Solution

: Le projet a pour objectif d’améliorer le suivi médical des patients en les rendant acteurs de leur santé par l’accès à leur données médicales. HealthTAG utilise la technologie blockchain ainsi que la norme HL7 FHIR pour faire communiquer les systèmes d'information hospitaliers entre eux et créer un carnet de santé virtuel sécurisé, donnant ainsi aux patients le contrôle de leurs informations de santé.

Nb de bénéficiaires :

200 000

https://healthtag.io/

***

Catégorie Formation et aide à la décision des professionnels de santé : e-Heza Data Solutions, porté par TIP Global Health (Professionnels et structures de santé) au Rwanda

Problématique :

Au Rwanda, le manque d'interopérabilité entre les multiples solutions de santé déployées est une problématique majeure, ce qui entrave l'échange fluide des données de santé, et la qualité du parcours sanitaire des patients. Les plateformes numériques existantes fonctionnent souvent en silos verticaux, limitant aussi la capacité des gouvernements à accéder à des données fiables et en temps réel pour guider leurs décisions.

Solution :

e-Heza est une plateforme de santé numérique permettant d’accompagner les consultations et de guider la prise de décisions à chaque niveau de soins où des services de santé primaire sont fournis (postes de santé et centres de santé notamment). Les praticiens peuvent s’appuyer sur des protocoles cliniques basés sur les meilleures pratiques de l'OMS, facilitant le dépistage, le traitement et la gestion des

cas, y compris pour des pathologies comme le COVID

-19 ou encore la gestion intégrée des maladies infantiles. Elle utilise des normes d'interopérabilité API et FHIR pour intégrer les informations des patients aux dossiers médicaux électroniques existants.

Nb de bénéficiaires :

450 000

https://tipglobalhealth.org/areas/digital-health/

***

Catégorie Formation et aide à la décision des professionnels de santé : Digital solution to eradicate preventable newborn mortality in low-income countries, porté par Neotree (Professionnels et structures de santé) au Malawi et au Zimbabwe

Problématique :

En Afrique subsaharienne, la mortalité élevée des enfants de moins de 5 ans persiste, notamment durant la période néonatale, en raison de lacunes dans les soins de base malgré les avancées mondiales en santé infantile.

Solution :

Utilisant une technologie open-source à faible coût, la plateforme numérique intégrée représente une opportunité de réduire la mortalité néonatale en Afrique subsaharienne. Conçue avec des cliniciens locaux et des experts du numérique, elle permet aux infirmiers et aux médecins une collecte de données en temps réel, apporte une aide à la décision clinique basé sur des preuves, et dispense une formation continue adaptée. Cette solution vise à standardiser les soins néonataux dans tous les contextes de soins de santé, en collaborant avec les ministères de la Santé et d'autres partenaires pour maximiser ses résultats et assurer une mise à l'échelle durable.

Nombre de bénéficiaires : 450 000

https://neotree.org/about