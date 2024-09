Hautes-Pyrénées - Semaine Bleue dédiée aux seniors du 30/09 au 04/10 sur la Sécurité Routière

À l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre 2024, 4 après-midis d’information et de sensibilisation se dérouleront dans 4 communes des Hautes-Pyrénées de 14h00 à 17h00 :

• Lundi 30 septembre : MAUBOURGUET – rez-de-chaussée de la Mairie

• Mardi 1er octobre : LANNEMEZAN – Salle des fêtes – 231 rue Thiers

• Jeudi 03 octobre : TRIE-SUR-BAÏSE – Monastère des Carmes – Pl. des Carmes

• Vendredi 04 octobre : ARGELES-GAZOST - Espace de la Gare – 19 avenue de la Marne



À l’issue des ateliers, une collation sera offerte aux participants par Harmonie Mutuelle.



L’objectif ? Ces ateliers s’inscrivent dans une logique de prévention et visent à permettre aux participants de conserver leur capacité à conduire le plus longtemps possible, et pour cela, d’actualiser leurs connaissances en matière de règles de conduite.

Le programme de l’après-midi se déroulera comme suit :

• De 14h à 15h : Un atelier pour tous « Je révise mon code de la route » animé par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale (EDSR)

Ensuite, de 15h à 17h, les seniors pourront participer à plusieurs ateliers :

• un atelier animé par la Préfecture et l’Association Prévention MAIF, avec un simulateur de conduite appelé freinographe, un outil « maquette sens giratoire » expliquant comment bien se positionner dans un rond-point, une valise alcool : outil de prévention aux dangers de l’alcool au volant ainsi qu’un loto route. Vous aurez également l’occasion de tester des lunettes de simulation de l’alcoolémie ;

• un atelier animé par les référents de prévention de la perte d’autonomie du Conseil Départemental, par la Maison de Protection des Familles 65 de la Gendarmerie Nationale et Harmonie Mutuelle sur les éthylotests et les risques liés à la prise de médicaments avec lesquels il peut être dangereux de prendre le volant. Vous pourrez également participer à un quiz pour remporter des goodies ;

• un atelier animé par Harmonie Mutuelle et Écouter/Voir, optique et audition mutualistes de la Mutualité Française Hautes-Pyrénées, sur lequel il sera possible de réaliser un dépistage visuel, et d’être sensibilisé sur le dépistage auditif ;

• un atelier tenu par l’association WIMOOV : comment me déplacer lorsque je ne peux plus conduire ? Vous aurez également la possibilité de faire tourner la roue de la mobilité pour un quiz sur cette thématique.