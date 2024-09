Lot - Deux marches pour récolter les déchets le vendredi 20 septembre à Cressensac

Dans le cadre de la semaine mondiale de ramassage des déchets, Harmonie Mutuelle, engagée aux côtés de l'école primaire de Cressensac, organise vendredi 20 septembre prochain deux marches intergénérationnelles, conviviales, dédiées à notre santé et à notre environnement avec les élèves.

L’objectif ? Sensibiliser les plus jeunes à l’environnement, et plus particulièrement à la problématique de la propreté, parce que réduire ses déchets, c’est agir pour préserver l’environnement mais aussi sa santé.

Rdv à 10h00 et 13h30 devant l'école de Cressensac pour deux éco-marches de 3 ou 4 km dans les rues de Cressensac, tout en ramassant les déchets se trouvant le long du parcours. Les enfants seront pourvus de gants et des pinces seront à leur disposition, elles seront utilisées à tour de rôle par tous les élèves.

C’est une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité.

Ludique et pédagogique, cette action est gratuite et ouverte à tous. Les participants sont invités à prendre leur propre pique-nique pour le repas du midi.



Un évènement pour agir pour la préservation de l’environnement et de la santé

Environ 2.01 milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde entier, cela équivaut à environ 1.2 kg de déchets par personne par jour.

En s’attaquant aux dépôts naturels, cette action de ramassage des déchets permettra de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre comportement vis-à-vis de notre production de déchets, impactant aussi bien l’environnement que notre santé. Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.



« En cours de promenade, nous herboriserons et essaierons de reconnaître un maximum de plantes, les élèves pourront élaborer un herbier et inscrire l'intérêt écologique de chacune. Vers 15h30 retour à l'école où seront pesés les déchets, et nous évoquerons l'impact sur notre environnement grâce au nettoyage.

Tous les enfants recevront une petite récompense et un goûter sera offert aux courageux écomarcheurs. » explique Rose-Marie Bonneval, élu.e Harmonie Mutuelle du Tarn-et-Garonne/Lot.

« Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle oeuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage donc aux côtés de l'école primaire de Cressensac pour préserver l'environnement en coorganisant ces éco-marches solidaires. » déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Harmonie Mutuelle - Occitanie.