Lot - Ateliers de prévention à destination des seniors cet automne dans le Lot

Harmonie Mutuelle en partenariat avec Générations Sud Lot, les mairies et les club des aînés de Bagat-en-Quercy et Saint-Cyprien organisent cet automne un programme coordonné de 6 ateliers prévention dédiés aux personnes de plus de 55 ans sur différents thèmes, les jeudis et vendredis à compter du 12 septembre prochain.

Afin de garantir la qualité des ateliers, le nombre de places est limité. La participation est ouverte à toutes et tous, gratuite, sur inscription obligatoire par mail à generationssudlot@orange.fr ou par téléphone auprès de Sylvie Sicard au 07.88.11.53.02. Un partenariat à l’initiative des élus du territoire.

Le « Passeport Prévention Seniors » est un projet expérimental mené en partenariat entre le territoire Harmonie Mutuelle du Tarn-et-Garonne/Lot et l'association Générations Sud Lot.



« Fidèle à sa vocation mutualiste, Harmonie Mutuelle met au centre de son action la solidarité et la santé de ses adhérents. En ce sens, la mutuelle soutient des actions de prévention et de promotion de la santé sur l’ensemble du territoire. Harmonie Mutuelle a pour vocation d’assurer et d’accompagner ses adhérents dans leur vie mais aussi de préserver et prévenir la santé de tous. À travers ces ateliers, nous avons à coeur d’encourager la prévention à tout âge, qui favorise un comportement bénéfique pour la santé, ainsi que de sensibiliser les seniors à adopter de bons comportements.

L’objectif est de sensibiliser les seniors au maintien global de leur autonomie à travers un parcours coordonné composé d’ateliers hebdomadaires. Ces rendez-vous sont proposés en collectifs et en présentiel afin de favoriser le lien social entre les participants. Ils sont animés par des professionnels de santé du territoire permettant d’orienter, si besoin, les participants vers des outils et des prises en charges ciblées. »

explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie