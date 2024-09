Montauban - LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIÉS ET INDÉPENDANTS DU TARN-ET-GARONNE

Les Tarn-et-Garonnais, indépendants et salariés du secteur privé, qui s'interrogent sur la possibilité de se reconvertir professionnellement, peuvent assister à une réunion d'information organisée lundi 9 septembre de 13h00 à 14h00 par Avenir Actifs Occitanie, opérateur du conseil en évolution professionnelle (CEP), dans les locaux du CIBC AGIRE situés 51 route de Bressols - Domaine de Parages (2ème étage) à Montauban.

RDV gratuit sur inscription : https://www.linscription.com/pro/inscription-v2.php?P1=175319$P2=$P3=1$P4=1$P5=

En 2023, l’évolution professionnelle concernait 65% des salariés en Occitanie, qui déclaraient envisager un changement dans les 2 prochaines années1. Depuis 2015, le conseil en évolution professionnelle (CEP) répond aux questions que se posent les salariés du secteur privé et les indépendants sur leur parcours et avenir professionnels.

Gratuit et confidentiel, ce service public permet aux Tarn-et-Garonnais d’être accompagnés dans leurs projets de reconversion, d’évolution, de formation, de création d’entreprise ou encore de recherche d’emploi.

Plus d’informations sur https://mon-cep.org/avenir-actifs ou au 09 72 01 02 03 (numéro non surtaxé).



1. Source : 4ème édition du baromètre réalisé par l’IFOP pour le réseau EVA sur les enjeux de l’évolution professionnelle pour les années à venir.

BOOSTER SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE OU CHANGER DE JOB !

Le choix d’un métier n’a rien d’immuable. De plus en plus de Tarn-et-Garonnais entreprennent une profonde réflexion sur

la place du travail et la conciliation des temps pro/perso. Ils n’hésitent plus à changer plusieurs fois de poste,

d’entreprise, de profession et même de branche au cours de leur carrière pour faire correspondre leurs aspirations

personnelles à leur activité professionnelle.

Portée par un besoin d’épanouissement et de sens au travail, la reconversion est ainsi devenue un enjeu prépondérant

pour de nombreux travailleurs.

Tout actif, salarié en CDI ou en CDD, intérimaire, intermittent, indépendant, artisan, exploitant agricole, commerçant,

quel que soit son âge, son secteur d’activité, son statut ou encore son niveau de qualification, peut solliciter Avenir

Actifs (chargé de délivrer le service de conseil en évolution professionnelle), pour faire le point sur sa situation à

n’importe quel moment de sa vie professionnelle et être accompagné dans la construction de son projet professionnel

(identification des compétences, recherche de formations…).



“Le ou la conseillère en évolution professionnelle apporte une écoute, une compréhension, des informations et conseils

adéquats dans le cadre d’une volonté d’évolution professionnelle. Le service s’adapte à tout type de questionnements et à

chaque situation personnelle selon les besoins de la personne. Nous travaillons avec de nombreux partenaires (financeurs

de formation, spécialistes de la création d’entreprise…) afin de pouvoir si nécessaire orienter nos bénéficiaires vers les bons

interlocuteurs.

L'année précédente, dans le Tarn-et-Garonne, ce sont 616 actifs qui ont sollicité ce service, que ce soit pour prendre du

recul sur leur situation professionnelle ou pour être accompagnés dans leurs choix professionnels (changement de métier,

création d’entreprise, évolution interne, recherche d’emploi…).

La qualité et l'efficacité du service sont aujourd'hui pleinement reconnues, avec plus de 94% de satisfaction parmi les

personnes ayant fait appel au service CEP dans notre région.”

explique Marie Delon, Directrice de projet CEP qui représente Avenir Actifs en région Occitanie.



S’il est vivement recommandé de solliciter cet accompagnement dans le cadre d’un projet de reconversion, on peut également y faire appel lors de la reprise ou de la création d’une société, mais aussi pour progresser tout simplement

dans sa fonction actuelle et son entreprise, pour préparer au mieux son entretien professionnel avec son employeur.

Aider à définir le projet professionnel, à déterminer la formation la plus adéquate, mais aussi à identifier les démarches

et aides possibles en orientant les personnes vers les acteurs appropriés ou encore servir d’intermédiaire avec les

financeurs sont autant de possibilités offertes par ce service.



ÉVOLUER OU CHANGER DE MÉTIER C’EST POSSIBLE !

De nombreux dispositifs existent pour soutenir l’évolution ou la reconversion professionnelle des personnes en emploi.

Par exemple, le Compte Personnel de Formation (CPF) permet de financer des actions de formation. Le Projet de Transition

Professionnelle (PTP) permet de pouvoir s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation, sans perte de

rémunération ! Également, le dispositif démission-reconversion permet de démissionner de son emploi pour créer une

entreprise en ayant droit aux allocations chômage. Tous ces dispositifs restent encore peu connus ; heureusement le

service de conseil en évolution professionnelle est là pour appuyer les actifs à les mobiliser !



"L’immersion a rendu les choses très concrètes"

« Après 7 années passées dans le secteur bancaire, j’avais envie de me reconvertir dans une activité plus en adéquation

avec mes valeurs et en lien avec mes aspirations écologiques. Grâce aux recherches réalisées pendant l’accompagnement,

j’ai pris conscience que mes compétences pouvaient être utiles dans le secteur de la vente. Et l’idée de travailler dans un

magasin bio est arrivée. Après m’être entretenue avec ma conseillère en évolution professionnelle, elle m’a conseillé de

réaliser une immersion pour découvrir cet environnement. Cela a rendu les choses très concrètes ! Et cerise sur le gâteau,

une proposition d’emploi m’a été proposée à l’issue de cette immersion ! »

Nathalie, 43 ans, Montauban.