Tarbes - Conférence pour les seniors « bien manger et bien bouger pour sa santé » le 12 septembre à Tarbes

Les délégués Harmonie Mutuelle du territoire Armagnac-Bigorre Harmonie Mutuelle, et ses partenaires, le Département des Hautes-Pyrénées et l'Office Départemental des Sports, organisent une conférence dédiée aux personnes de plus de 60 ans sur le thème « bien manger et bien bouger pour sa santé » le jeudi 12 septembre prochain à l’agence Harmonie Mutuelle située 4 rue Maréchal Foch à Tarbes de 14h00 à 16h00.



Afin de garantir la qualité des initiations, le nombre de places est limité. La participation est gratuite, sur inscription obligatoire via https://jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr/action/ateliers-seniors-pour-preserver-sa-sante ou par téléphone auprès de Christine VAZQUEZ au 06 72 58 90 09.



Bien manger et bien bouger pour préserver sa santé

Une bonne alimentation et une activité physique adaptée sont essentielles pour préserver sa santé, son dynamisme et ses capacités physiques et intellectuelles, à tout âge.

Avec le temps, beaucoup pensent que les repas doivent être légers et rapides. Pourtant les besoins alimentaires restent importants pour maintenir sa forme et sa santé !



Pour Harmonie Mutuelle, l'accès à une bonne alimentation et à une activité physique adaptée sont les conditions d’une relation équilibrée à son corps et à la préservation de sa santé.

« Fidèle à sa vocation mutualiste, Harmonie Mutuelle a pour vocation d’assurer et d’accompagner ses adhérents dans leur vie mais aussi de préserver et prévenir la santé de tous. À travers ces 2 conférences, nous avons à coeur de sensibiliser les séniors à adopter une alimentation équilibrée. »

Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie



À la suite de la conférence, une découverte des solutions Ogénie aura lieu à travers des activités pour les seniors et des conseils pour faire face à une situation de solitude ou d'isolement.