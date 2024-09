France - Bonne rentrée à tous : des actions concrètes là où Frontignan traîne.

Chers Frontignanais, chers Lapeyradois, chers parents,

En cette rentrée scolaire, je m’adresse à vous car ce moment dépasse la simple reprise des cours. En guidant nos enfants vers l’avenir, nous façonnons également celui de notre nation. En tant que parents et citoyens, notre rôle est de proposer des solutions pour leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage.

Cantines scolaires : Les élèves mangent parfois trop tard et cela est inacceptable. La ville doit adapter ses infrastructures. Les conséquences ? Cela favorise le privé, entraînant cette année la fermeture de deux classes de maternelle !

Incendie : Nous devons organiser des sorties éducatives pour sensibiliser les enfants aux causes des incendies, souvent liées aux incivilités, et leur montrer les déchets révélés par cette catastrophe. La vérité du monde déclenche la conscience.

Handicap : La ville doit apporter un soutien concret aux familles. La complexité pour obtenir des aides perturbe la vie de nombreuses familles. Nous devons garantir un accès équitable à l'éducation pour chaque enfant.

Valeurs républicaines : Il est essentiel de multiplier les ateliers civiques et d’organiser une journée du patrimoine scolaire pour que nos jeunes s’imprègnent de l’histoire de la France et des traditions de Frontignan.

Enfin, bien que la mairie ait lancé un plan de rénovation des écoles, nous veillerons à ce que les travaux soient effectués rapidement et correctement. Nos enfants ne doivent plus subir des conditions inadaptées dans des bâtiments vétustes. Espérons que cette rénovation avancera plus vite que celle du boulevard urbain, sinon, nos enfants seront déjà parents avant d’en profiter !

Construisons ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. Bonne rentrée à toutes et à tous !

Thibaut CLÉRET