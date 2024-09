Pyrénées-Orientales - Michel Barnier nommé Premier Ministre : un dangereux déni démocratique

La France Insoumise 66 exprime son indignation la plus complète suite à la désignation par le Président de la République Emmanuel Macron de Michel Barnier comme Premier Ministre. Il s’agit d’un déni démocratique extrêmement préoccupant bafouant sans vergogne la souveraineté populaire.

En effet, les trois principaux enseignements du résultat des élections législatives du 7 juillet sont foulés aux pieds par ce choix. Primo, le vainqueur de ce scrutin, le Nouveau Front Populaire, s’est vu privé du droit légitime de constituer un gouvernement. Deuxio, le grand vaincu, à la fois aux européennes et aux législatives, la Macronie, lourdement sanctionnée dans les urnes, va pouvoir poursuivre, voire aggraver, une politique pourtant rejetée par une grande majorité de la population. Tertio, l’autre vaincu de ces législatives, le Rassemblement National, qui se voyait obtenir une majorité peut-être même absolue, est transformé en « portier de l’Hôtel Matignon », donnant les clés à qui bon lui semble, les refusant à qui lui déplaît.

Dans ces conditions, on est en droit de se demander quelles sont les concessions programmatiques qui ont bien pu être accordées à l’extrême droite, hélas dans le prolongement de la loi « Asile et immigration ». La nomination de Michel Barnier accentue la dérive vers une union des droites et une dédiabolisations de l’extrême droite.

Les mots d’ordre de La France Insoumise révèlent toute leur pertinence et leur nécessité. Mobilisation, avec la manifestation samedi 7 septembre à l’appel des organisations de jeunesse, à Perpignan, à 15 heures, devant la Préfecture. Destitution, avec la poursuite de la procédure parlementaire et de la pétition lancées à l’encontre du Président Macron. Censure, dès lors que le gouvernement Barnier se présentera devant l’Assemblée Nationale.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise