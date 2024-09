Occitanie - Carole Delga : « À chaque rentrée scolaire, la Région garantit 800€ d'économies par famille »

Carole Delga : « À chaque rentrée scolaire, la Région garantit 800€ d’économies par famille »

À l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, la présidente de Région Carole Delga s’est rendue ce mardi 3 septembre au lycée Renée Bonnet à Toulouse (31) pour présenter les nouveautés et mesures phares mises en place par la Région pour les jeunes et les familles, aux côtés de Kamel Chibli, vice-président en charge de l’éducation, de la jeunesse, de l’orientation et des sports.

« La Région Occitanie apporte une nouvelle fois à cette rentrée des garanties pour restaurer la confiance en l’avenir et ouvrir le champ des possibles.

La garantie de se réaliser pleinement, quelle que soit son origine sociale ou géographique. La Région permet à chaque famille de faire en moyenne 800€ d’économies par an et propose toujours la rentrée scolaire la moins chère de France, notamment avec la gratuité des manuels scolaires, des ordinateurs, des 1ers équipements professionnels et des transports scolaires. Nous garantissons aussi à toutes et tous la possibilité de découvrir dès la 3ème les différentes filières d’avenir en Occitanie, en présentant dès cette rentrée plus de 5 500 nouvelles offres de stages sur la plateforme ID. Stages.

La garantie d’évoluer dans un milieu serein et sécurisé. Boutons d’alerte et sécurisation des lycées et transports scolaires, dispositifs contre le cyberharcèlement, plateforme ressources contre les discriminations… Je fais de la lutte contre les violences et le harcèlement mon combat, pour que rien n’entrave la réussite et l’épanouissement des élèves.

La garantie enfin de s’engager et de faire entendre sa voix. La Région favorise et valorise la participation citoyenne des jeunes d’Occitanie, via notamment le Conseil Régional des Jeunes, les agendas climat et le budget participatif 100% dédié aux étudiants.

La Région confirme son engagement, sans relâche : 50 M€ pour chaque rentrée scolaire et un plan d’investissement pour la période 2021-2027 qui consacre 800 M€ à la construction et la rénovation des lycées. J’assume ce choix budgétaire car les investissements éducatifs assurent la République en commun. J’affirme cette conviction : l’éducation doit rester ce chemin d’espoir qui permet de changer les destins. » a déclaré la présidente de Région Carole Delga.

Visite de rentrée au lycée Renée Bonnet

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a visité ce mardi 3 septembre le lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse (31), en présence de Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Toulouse.

Cet établissement, qui fête ses 50 ans cette année, a bénéficié d’un vaste programme de restructuration et de sécurisation, financé par la Région à hauteur de 9,5 M€ : accessibilité, confort d’usage, sécurité, sobriété énergétique…

La présidente de région et le recteur ont également annoncé la création au lycée Renée Bonnet d’un internat mutualisé de 200 places, dont 100 places réservées aux élèves toulousains en apprentissage. D’un montant global de 15 M€, le projet est-cofinancé par la Région à hauteur de 7,5M€ et par le CFA académique à hauteur de 7,5 M€.