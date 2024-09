BASSIN DE THAU - Une rentrée scolaire en grève chez Kéolis Méditerranée

Une rentrée scolaire en grève chez Kéolis Méditerranée

Le 12/07/2024 un préavis de grève avait été déposé pour la période du 02/09/2024 au 18/10/2024, mais depuis aucunes réactions de la Direction de Kéolis Méditerranée.

La semaine de la rentrée scolaire a donc débuté avec de fortes perturbations notamment sur le secteur de Sète Agde, Pézenas, Béziers

« Nous pensions que la menace d’une grève pour la rentrée scolaire permettrait d’ouvrir enfin le dialogue avec la Direction, mais visiblement celle-ci ne s’intéresse ni à nos revendications ni aux perturbations que ce conflit engendre pour les usagers. »

Pour clore les débats, celle-ci a imposé une augmentation de salaire de manière unilatérale le 10/07/2024, augmentation en dessous des dernières propositions qui avaient été faite juste avant la première semaine de grève en juin.

« La Direction a usé d’une méthode déloyale en imposant une augmentation plus basse que les dernières propositions qui nous ont pourtant conduites à la grève. La seule discussion qu’il y a eu c’est : Prenez ce que l’on vous propose ou vous aurez moins. Je n’appelle pas cela du dialogue social, j’appelle ça du chantage !! »

Avec une participation de 80% du personnel de conduite et d’atelier sur Agde et 50% des conducteurs sur Sète, le mouvement de grève qui avait débuté en juin et juillet ne s’est pas essoufflé comme l’espérait la Direction et semble dans l’impasse au niveau des négociations.

« Nos revendications sont légitimes et méritées, je vous rappelle que la moitié du personnel de conduite gagne moins de 1000 € par mois, l’inflation est au plus haut depuis deux ans et Kéolis à fait un gros bénéfice en 2023, nous ne demandons pas beaucoup, juste assez pour que nos collègues et leurs familles puissent vivre dignement. Nous ne lâcherons rien !!! »