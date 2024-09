Montpellier - Solid'art Montpellier revient pour une 7ème édition

La 7ème édition de Solid’Art Montpellier, le salon d’art contemporain du Secours populaire, a lieu vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre au Zénith Sud. Objectifs : mettre en lumière la scène artistique régionale et lever des fonds pour le Secours populaire de l’Hérault. L’an passé, 90.000€ ont été collectés pour l’association. Cette année, 5 000 personnes sont attendues. L’entrée est gratuite.

Une édition sous le signe du street-art

Après le graffeur parisien Nasty, puis Franck Noto l’an passé, c’est l’artiste international JonOne, maître dans l’art du graffiti qui parraine cette 7ème édition : « Plus que jamais, il faut que le Secours populaire soit présent pour aider les gens. Nos enfants sont l’avenir. Si nous pouvons les aider… let’s do it ! ». JonOne réalisera une performance en ouverture du salon et édite une sérigraphie spécialement pour l’évènement.

Durant 3 jours, 90 artistes, essentiellement régionaux, exposent, vendent leurs œuvres et échangent avec le public dans une démarche solidaire. « Les artistes sont l’âme de Solid’Art et deviennent, le temps du salon, les ambassadeurs du Secours populaire. L’an passé, 90 000 € ont été collectés au profit du Secours populaire de l’Hérault », indique Florian Neveu, commissaire du salon.

Dans le sillage de JonOne, la 7ème édition de Solid’Art Montpellier met à l’honneur les artistes issus du mouvement street art à Montpellier et en Occitanie. Ils sont plus d’une dizaine d’artistes à s’engager sur l’événement. On note notamment la présence de Sunra, Oups, Prooz, Franck Noto, Sodade, cssJPG Jenfi, Asto, Bella Bah, Fragments, Pamelito, No Luck, Mara…

Deux galeries représentantes de l’art urbain sont également partenaires de cette édition, la galerie Brugier-Rigail (Paris) et la galerie At Down (Montpellier). Présentes sur des stands, elles proposeront des œuvres d’artistes contemporains de référence (Zest, M. Chat, Nasty, Jef Aérosol, ...).

90 artistes solidaires présents

Sélectionnés par un comité artistique présidé par Numa Hambursin, directeur du Mo.Co, 90 artistes, émergents ou reconnus, exposent leur travail lors de Solid’Art Montpellier pour soutenir la « campagne sourire » du Secours populaire de l’Hérault. Peintures, photographies, volumes, sculptures, sérigraphies, impressions numériques… il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Des temps forts artistiques (live painting, ateliers, dédicaces…)

Solid’Art Montpellier est un salon en mouvement qui vit au rythme des animations artistiques et des ateliers proposés et animés par les artistes eux-mêmes. Au programme : des séances de dédicaces de JonOne ; plusieurs live painting de l’artiste animalière Sandrot ; des créations monumentales en carton de l’artiste plasticien Yann Birgy ; du street art sur skateboard avec Gum ; et aussi une séance de dédicaces avec le dessinateur Aurel !

L’espace créatif, installé dans le hall d’accueil du Zénith Sud, invite les visiteurs à participer à la réalisation de deux œuvres participatives avec les artistes cssJPG Jenfi et Tommy Knuts. Des initiations à la sérigraphie d’art sont proposées par les maîtres sérigraphes de la maison d’édition Anagraphis, basée à Saint-Georges d’Orques. Sans oublier les animations ponctuelles et spontanées initiées par les artistes sur leurs stands.

> Plus d'infos sur https://solidart.fr/montpellier/