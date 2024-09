Montpellier - Atelier Tuffery : l'artiste Arkane signe une œuvre originale et une collection capsule

De la toile au vestiaire. La plus ancienne marque et manufacture française de jeans, Atelier Tuffery, lance une collection capsule « Héritage de Célestin » imaginée par l’artiste montpelliérain Arnaud De Jésus Gonçalves – plus connu sous le nom d’Arkane. C’est la première fois que la marque tisse une collaboration artistique qui valorise son héritage familial et célèbre le territoire lozérien. L’œuvre grand format, réalisée par Arkane sur toile denim au sommet des Puechs des Bondons (Lozère), a ensuite donné naissance à la création d’une collection textile. T-shirts et blousons imprimés, mais aussi casquettes et tote-bags patchés…… sont produits en quantité très limitée (30 à 50 exemplaires). « Arkane a créé une œuvre inspirée de notre territoire et de notre histoire que nous avons retranscrite en graphisme pour créer les pièces de la collection », explique Julien Tuffery, à la tête de l’entreprise familiale avec Myriam, son épouse. Ces pièces exclusives sont disponibles dans les boutiques de Montpellier et Florac, et sur le site web de la marque.

Un hommage au fondateur de la maison Tuffery. Nommée « Héritage de Célestin », la collection capsule met en lumière l’empreinte historique et territoriale d'Atelier Tuffery. « Arkane évoque le patrimoine naturel des Cévennes que nous aimons tant, terre d’origine de notre atelier enraciné ici depuis 4 générations », poursuit Julien Tuffery. C’est à Florac, au cœur des Cévennes, qu’Atelier Tuffery est né en 1892, sous l’impulsion de Célestin Tuffery (arrière-grand-père de Julien Tuffery - en photo ci-contre), pour habiller les ouvriers et travailleurs des chemins de fer de la fin du 19ème siècle. « Chaque pièce réinvente le vestiaire des ouvriers d'antan en version moderne et monochrome », ajoute Myriam Tuffery. « La mode a toujours influencé mon travail. J’ai découvert Atelier Tuffery il y a quelques années. J'ai été intrigué par les coupes élégantes, ce passif workwear (vêtements de travail) et l'ancienneté de la marque, ce qui m'a poussé à franchir les portes de l’atelier », confie l’artiste Arkane.

Une œuvre picturale réalisée au cœur des Puechs des Bondons. La collection est née d’une quête créative d’Arkane, imprégnée de l'héritage d’Atelier Tuffery. Répondant à l'appel sauvage des Puechs des Bondons, l’artiste gravit les collines cévenoles. Au sommet, entouré de menhirs silencieux et de vues panoramiques, il se met à dessiner avec intensité. Inspiré des traditions artisanales et des paysages bruts des Cévennes, chaque trait bleu roi qu'il trace à la peinture à l’huile sur une toile en denim retournée se distingue avec force. La toile de 3 mètres de large par 1,50 mètre de haut représente trois travailleurs dans un paysage vallonné, évoquant les premiers jeans créés par Célestin Tuffery. Elle incarne cet esprit pionnier. « C'est en parcourant l'atelier et en examinant les rouleaux de jeans brut que l'idée est apparue : réexploiter la toile de coton à travers la réalisation d'une œuvre sur denim. La peinture en plein air, héritage impressionniste du XIXe siècle, s'est rapidement imposée comme la marche à suivre », explique Arkane.

Plus d'infos sur www.ateliertuffery.com