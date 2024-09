France - Mardi 10 septembre : 22e Journée Internationale pour la Prévention du Suicide S.O.S Amitié s'engage

À l'occasion de cette journée, S.O.S Amitié se joint à l’Union Nationale de Prévention du Suicide (UNPS) pour sensibiliser le public à ce problème majeur de santé publique.



S.O.S Amitié réaffirme son engagement dans ses missions de répondre gratuitement à tous les appels de détresse et appelle chacun à participer activement à ce mouvement pour « changer le discours sur le suicide » en engageant la conversation autour de la santé mentale.

Depuis sa création en 2003, la Journée internationale de prévention du suicide est célébrée chaque année le 10 septembre.

Cette journée vise à sensibiliser le grand public sur le suicide en tant qu’important problème de société et vise à l’informer sur les actions de prévention à sa portée.

Son objectif est aussi de réduire la stigmatisation autour du suicide et d'encourager les discussions ouvertes sur ce sujet complexe mais évitable.

Pour les années 2024 à 2026, le thème retenu « Changer le discours sur le suicide », marque une étape cruciale dans la manière dont nous abordons la prévention du suicide. Ce thème est le fruit d'une consultation internationale qui a rassemblé plus de 250 contributions de 56 pays.

Il appelle à une transformation systémique : passer d'une culture du silence et destigmatisation à une culture d'ouverture, de compréhension et de soutien.



Un appel à l'action à la portée de tous : « Engagez la conversation »

Dans le cadre de cette campagne, l’Association Internationale pour la Prévention du Suicide (IASP) lance un appel à l'action sous le slogan « Engagez la conversation ». Cet appel incite chacun – individus, communautés, organisations et gouvernements – à engager des discussions claires et bienveillantes sur la santé mentale et le suicide. En parlant ouvertement de ces sujets, chacun de nous pouvons sensibiliser et réduire la stigmatisation, mais aussi offrir un soutien crucial à ceux qui en ont besoin.

Chaque échange, qu'il soit avec un ami, un membre de la famille ou un collègue,crée un environnement où chacun se sent valorisé et écouté. Cette initiative vise à renforcer les liens sociaux et à promouvoir les politiques publiques qui priorisentla santé mentale et luttent contre les souffrances psychiques des plus fragiles.

Cette thématique illustre l’approche des associations de prévention du suicide, comme SOS Amitié, pour qui le suicide n’est pas une fatalité et qu’il existe des solutions -l'écoute en est une majeure- pour réduire ce fléau.



S.O.S Amitié : Un acteur clé de la prévention en France

Depuis plus de 60 ans, S.O.S Amitié joue un rôle essentiel dans la prévention du suicide en France, en offrant une écoute empathique et sans jugement à tous ceux qui en ressentent le besoin.

L’objectif premier de S.O.S Amitié est de prévenir le suicide par l’écoute. Reconnue d’utilité publique et labellisée par le Ministère de la Solidarité et de la Santé pour la qualité de son action, l’association répond gratuitement aux appels de détresse toute l’année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En 2023, à travers son réseau de 2 000 écoutants bénévoles, plus de 3,5 millionsd'appels ont été enregistrés, un nombre toujours en augmentation.



Une journée d’information le 17 septembre 2024, à Paris 5e

Le mardi 17 septembre, l’Union Nationale de Prévention au Suicide (UNPS) organise une journée d’information. Dix associations, dont S.O.S Amitié, seront présentes sur le village associatif au Campus Censier afind’échanger avec le public sur la prévention du suicide

(SIS Association, NightLine, SOS Suicide Phénix, La Porte Ouverte, La Santé de la Famille, Suicide Ecoute, Empreintes, Fédération Européenne Vivre Son Deuil, Phare Enfants Parents, Entr'Actes, SOS Amitié).

De 11h à 17h : Activités et échanges sur la santé mentale, le bien-être, quiz sur les idées reçues, pass-étudiant consacré à la prévention du mal-être et du suicide… Campus Censier : 13 rue Santeuil 75005 Paris



Cette journée vise particulièrement les jeunes. Les moins de 25 ans représentent plus de 10% des appelants à S.O.S Amitié. Ils évoquent, dans leurs appels, majoritairement des situations de souffrance psychique et des problèmes relationnels ou encore la violence. Les questions morales, juridiques, existentielles et les problèmes matériels ont fortement augmentés.

Ces sujets concernent encore plus les étudiants. En effet, les étudiants présentent des taux de prévalence de dépression plus importants que les autres jeunes du même âge (41% des étudiants ont des symptômes dépressifs – Étude 2024 CHU/Université Bordeaux).



Des appels toujours plus nombreux à S.O.S Amitié, des besoins croissants S.O.S Amitié continue d'oeuvrer sans relâche pour offrir une écoute empathique, gratuite et anonyme à tous les appelants, grâce à un réseau de 2000 bénévoles engagés. Pour faire face aux appels croissants, l'association recherche toujours des bénévoles pour renforcer son équipe d’écoutants et fait également des appels aux dons pour couvrir ses besoins supplémentaires en moyens techniques pour répondre aux appels et assurer la solide formation de ses écoutants.



A propos de S.O.S Amitié :

S.O.S Amitié est une association d’aide par l’écoute, labellisée par le Ministère de la Santé (PADS) et reconnue d’utilité publique depuis 1967. Son objectif premier, mais non exclusif, est la prévention du suicide. S.O.S Amitié répond à près de 2 000 appels par jour.

L’association a mis en place un numéro d’appel commun : 09 72 39 40 50.

Cette écoute anonyme, gratuite et confidentielle des personnes en souffrance est assurée 24h/24 et 7j/7.

La Fédération S.O.S Amitié réunit 44 associations régionales, regroupant 2 000bénévoles répartis en 64 postes d'écoute multimédia (téléphone, messagerie et chat). Son nouveau slogan : « Répondre présent ».