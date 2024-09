Nimes - Nicolas Cadène dénature le manifeste anticorrida de la FLAC !

COMMUNIQUE DE LA FLAC

Nicolas Cadène, Juriste et Homme politique du Gard qui fut soutenu par "Les Ecologistes" lors des dernières élections législatives, dénature le manifeste anticorrida de la FLAC.

A la veille de la Feria des Vendanges à Nîmes, notre Fédération refuse catégoriquement cette signature dans la mesure où le contenu de ce manifeste est complètement détourné. Par conséquent, la FLAC rend public ce document falsifié.

En pièce jointe, vous découvrirez le manifeste de la FLAC signé par Nicolas Cadène. Comme vous le constaterez, il est en effet complètement dénaturé et raturé au possible... Et surtout, il est falsifié ! La phrase, qui, en quelque sorte, résume à elle seule la quintessence de ce manifeste, a été purement et simplement effacée. Il s'agit de la dernière phrase, en bas du manifeste : "Déclare la corrida parfaitement contraire au respect du vivant. Le manifeste vierge est en pièce jointe afin de faire la comparaison.

La FLAC considère cette falsification très grave. Surtout de la part d'un Homme politique qui a des ambitions nationales. Ce n'est pas digne. Nous rappelons que dans leurs statuts, "Les Ecologistes" demandent l'abolition de la corrida. La plupart des responsables écologistes, dont Marine Tondelier, mise au courant, ont signé ce manifeste en l'état sans rien modifier. Nous précisons que Simone Veil et bien d'autres personnalités politiques de tous bords sont également signataires de ce même manifeste.