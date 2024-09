Pyrénées-Orientales - Visa pour l'image : La mairie d'extrême-droite encore et toujours à contre-courant

Dès le 6 mai, le directeur du festival Visa pour l’image soulignait la difficulté de traiter le conflit entre Israël et le Hamas pour les photo-journalistes. Il évoquait ses « craintes » par rapport à ce que l’exposition des clichés pourrait susciter en termes de réaction, y compris des craintes matérielles avec des « hystériques » potentiellement capables de « massacrer » une exposition. Le 28 août, à quelques jours du lancement, il avouait que c’était la première fois qu’il ressentait des « crispations » aussi fortes autour d’un sujet.

Alors que le conflit a fait plus de 40 000 morts du côté Palestinien, essentiellement des femmes et des enfants, que la situation s’enlise et que l’ONU parle d’un risque de génocide, ce ne sont pourtant pas des « hystériques » mais bel et bien le maire d’extrême-droite Louis Aliot qui « massacre » l’ouverture du festival. Ce dernier qui a pris fait et cause pour le gouvernement d’extrême-droite israélien refuse tout bonnement de décerner le prix de la ville au lauréat Gazaoui Loay Ayyoub en se cachant derrière de bien étranges prétextes.

L’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne (OCVQ) à Perpignan, boîte à idées des Insoumis perpignanais pour les questions municipales, tient à assurer le photo-journaliste de tout son soutien et continue à s’inquiéter, à s’indigner, des prises de position à contre-courant de toute l’extrême-droite Française dont Louis Aliot est un fer de lance. L’instrumentalisation incessante du conflit par le Front National est un élément contre lequel La France Insoumise entend continuer à lutter au quotidien.

Pour l’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne, Mickaël IDRAC