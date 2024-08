Montpellier - Pré Ouverture du festival What a trip ! "En immersion avec Akhenaton"

« En immersion avec Akhenaton », le film diffusé le 12 septembre à Montpellier en pré-ouverture du festival What A Trip ! en Occitanie.



Le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier, What A Trip ! en Occitanie, c’est pour bientôt !

Et il y a des signes qui ne trompent pas ! Le 12 septembre prochain, le festival organise une projection exceptionnelle en présence du triple champion du monde d’apnée : Morgan Bourc’his.



Pour sa soirée de pré-ouverture, le festival organise une projection placée sous le signe du dépassement de soi et de la préservation

de l’environnement avec un film documentaire qui sensibilise à la protection des océans à travers une collaboration unique entre un

rappeur et un champion d’apnée. Dans le cadre de son partenariat avec la chaîne Ushuaïa TV, le festival aura le plaisir de recevoir

une partie de l’éauipe du film, dont Morgan Bourc’his, qui seront présents pour échnager avec le public à l’issue de la projection !



Une rencontre improbable

Le film nous invite à la rencontre entre Akhenaton, rappeur emblématique du groupe IAM, et Morgan Bourc’his, triple champion du monde d’apnée, promet de mettre en lumière une discipline méconnue et un sujet souvent sous-estimé. Le champion propose à l’artiste une perspective unique sur la Méditerranée en lui faisant découvrir l’apnée.

L’objectif : faire le vide, plonger dans les profondeurs bleues et comprendre les mystères et les dommages causés par l’homme. Tout cela sur une musique originale composée par Akhenaton.



Objectif : sensibilisation

Le projet, conçu par Two Sisters Production et auquel JMAGE s’est joint, vise à sensibiliser autrement aux questions environnementales. Le documentaire a été réalisé par Jérémie Frey, un passionné de sport et de musique, qui se réjouit de pouvoir partager une aventure humaine unique. Il est accompagné de Jean-Baptiste Loubère, spécialiste des images subaquatiques, qui suit Morgan Bourc’his depuis des années lors de ses expéditions à travers le monde.

A propos de Morgan Bourc’his :

Morgan Bourc’his commence par la natation puis pratique le basket-ball pendant 12 ans au niveau national. À 21 ans, il se tourne vers la plongée en apnée lors de ses études universitaires en STAPS, pour des recherches sur la physiologie cardio-vasculaire. Il devient son propre sujet d’expériences et participe à sa première compétition internationale en 2003. Deux ans plus tard, il rejoint l’équipe de France AIDA et se spécialise dans le poids constant sans palmes. Il devient recordman de France en 2007,

Champion du Monde en 2013, et atteint une profondeur de -90 mètres en 2015.

INFOS PRATIQUES :

Jeudi 12 septembre à 19h30

Salle Rabelais (Boulevard Sarrail)

Tarif : 8€