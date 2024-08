Béziers - COLBAC : Non, la Caisse d'Epargne et GAN Assurances ne soutiennent pas les corridas !

Le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition des Corridas) remercie la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon et GAN Assurances pour leur clarification concernant leur absence de soutien aux corridas.

Béziers, le 30 août 2024 — Après la récente prise de position de l'enseigne Jean Vallon, c'est au tour de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon et de GAN Assurances d'affirmer sans ambiguïté qu'elles ne soutiennent pas les corridas.

Les logos de la Caisse d'Épargne et de GAN Assurances apparaissaient sur la liste des partenaires de la feria de novilladas Toros y Campo, un événement de tauromachie espagnole avec sévices et mise à mort de 18 jeunes taureaux, organisé par l'association Toros y Campo les 29 et 30 juin derniers à Boujan-sur-Libron (aux portes de Béziers).

Le COLBAC rappelle que les novilladas, au même titre que les corridas, relèvent de "sévices graves et d'actes de cruauté envers un animal" selon l’article 521-1 du Code pénal. Une novillada se déroule comme une corrida, mais utilise de jeunes taureaux (de moins de quatre ans), mis à mort par de jeunes toreros peu expérimentés.

Le COLBAC a écrit aux sièges des deux sociétés pour savoir si ces soutiens à la corrida étaient connus et approuvés.

- En réponse, dans un courrier daté du 26 juillet, la Caisse d'Épargne a officiellement clarifié que « tout financement, sous quelque forme que ce soit, ainsi que toute sponsorisation ou partenariat contractuel avec des associations organisatrices de corridas sont strictement interdits au sein de [son] établissement ». La Caisse d'Épargne a également demandé à l'association Toros y Campo de retirer toute mention de partenariat de ses communications, précisant qu'aucun partenariat n'avait jamais été contractualisé avec eux.

- Quelques jours auparavant, le 8 juillet, la société GAN Assurances , par lettre recommandée de son directeur M. Delorme, écrivait que la direction n'était pas informée de cette initiative isolée, qu'elle ne la soutenait pas, et qu'elle avait demandé à l'agent local (M. Frédéric Pascal) de cesser cet engagement à l'avenir.

- Rappel : Sollicitée par le COLBAC pour les mêmes raisons, l'enseigne Jean Vallon avait diffusé le 3 juillet, sur ses réseaux sociaux, un communiqué expliquant qu'elle n'était pas au courant du sponsoring de son salon franchisé (qui avait installé une bâche publicitaire dans les arènes lors des novilladas de Boujan) et réaffirmait son engagement pour le respect des êtres sensibles.

Pour Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC : "Les organisateurs de Toros y Campo affichent des soutiens inexistants ; ces sponsorings sont en réalité des initiatives personnelles des directeurs de petites agences locales, qui désobéissent à leur direction régionale et nationale pour servir les intérêts de la corrida et du mundillo. Nous rappelons que, de l'aveu même des organisateurs, ces partenaires financiers privés sont indispensables pour maintenir l'équilibre financier des corridas et novilladas. Les spectacles de tauromachie sanglante n'attirent pas assez de spectateurs pour être viables économiquement : ils se maintiennent grâce aux aides publiques et privées que les organisateurs s'efforcent de chercher tout au long de l'année."

Le COLBAC remercie la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon et GAN Assurances pour ces clarifications. Cela montre non seulement que la corrida véhicule une image très négative (les enseignes refusent d'être associées à la cruauté des corridas), mais aussi que les organisateurs de corridas utilisent indûment l’image et la notoriété d'enseignes nationales afin de légitimer leur activité cruelle.

Le COLBAC poursuit avec détermination sa campagne contre les sponsors privés des corridas biterroises.