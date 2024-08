Hérault - Point dans l'Hérault fièvre catarrhale ovine et de la maladie hémorragique épizootique

Point dans l'Hérault fièvre catarrhale ovine et de la maladie hémorragique épizootique

Le Préfet de l’Hérault a réuni ce matin le président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault , la présidente du syndicat des éleveurs de l’Hérault , le président du groupement de défense sanitaire et les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) afin de faire un point, dans le département de l’Hérault, sur la situation sanitaire au regard des différents variants de la fièvre catarrhale ovine et de la maladie hémorragique épizootique qui sévissent actuellement en France.

Ces maladies transmises entre ruminants (bovins et ovins) par l’intermédiaire de moucherons piqueurs peuvent conduire à des signes cliniques chez les animaux assez similaires (hyperthermie, aphtes, difficultés de locomotion...) pouvant aller jusqu’à la mort chez certains animaux. Ces virus n’affectent pas l’Homme.

A ce jour, le département de l’Hérault n’est pas concerné par le variant 3 de la fièvre catarrhale introduite dans la moitié nord de la France.

En revanche, le variant 8 de la fièvre catarrhale en recrudescence dans le sud de la France touche l’Hérault qui recense à ce jour 2 foyers confirmés depuis le début de l’année. En 2023, 57 foyers avaient été confirmés dans l’Hérault pour ce variant.

Un cas de la maladie hémorragique épizootique introduite en France depuis septembre 2023 vient d’être détecté dans l’ouest du département.

Le préfet de l’Hérault rappelle l’importance en cas de signes évocateurs d’appeler le vétérinaire qui pourra procéder au dépistage des animaux ainsi qu’à la déclaration de ces suspicions pour ces trois maladies auprès de la DDPP, ce qui permet un suivi fin de l’avancée de ces virus. Les frais de visites des vétérinaires et des analyses pour ces trois maladies sont pris en charge par l’État.

Par ailleurs, le préfet de l’Hérault tient à rappeler qu’il existe un vaccin efficace et disponible pour lutter contre les effets du variant 8 de la fièvre catarrhale ovine. Il incite donc les éleveurs à procéder à la vaccination de leurs animaux et limiter ainsi la progression de ce variant 8 dans le département.