France - Voiture électrique : une application qui débloque plus de 50 000 points de charge en Belgique

Face à la croissance rapide du marché des véhicules électriques (VE) en Belgique, l'infrastructure de recharge pour VE connaît également une expansion spectaculaire, dépassant même les Pays-Bas, le pays le plus connecté d’Europe en bornes de recharge. Monta, une start-up danoise pionnière dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, s'efforce de répondre aux besoins des conducteurs en leur proposant une solution de recharge simple et efficace.

Fondée en 2020, Monta est la start-up danoise pionnière en recharge de véhicules électriques (VE). La plateforme de Monta permet aux conducteurs, aux fournisseurs de solutions et aux propriétaires de stations de bénéficier d’expériences de recharge personnalisée, d’un contrôle total des opérations et d’une gestion avancée de l’énergie. Début juin, Monta a étendu sa présence en Belgique en signant un partenariat avec Enersol, le spécialiste du photovoltaïque et des énergies vertes basé à Liège. Dans le cadre du partenariat avec Monta, Enersol équipera plus de 500 points de charge sur le territoire belge en 2024.

Depuis fin juillet 2024, l'application 100% gratuite de Monta offre désormais un accès à plus de 50 000 points de charge en Belgique sur plus de 700 000 à travers toute l’Europe, transformant ainsi l'expérience de recharge des utilisateurs de VE. Grâce à Monta, les conducteurs bénéficient d'un accès simplifié et optimisé à un large éventail d'infrastructures de recharge appartenant à divers réseaux, rendant la mobilité électrique plus pratique et efficace que jamais auparavant.

L’application de Monta offre de nombreuses fonctionnalités pour une recharge fiable :