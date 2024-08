France - Rénover un studio étudiant : combien ça coûte ?

Alors que la rentrée de septembre approche à grands pas, de nombreux propriétaires de studio se lancent dans la rénovation de leur bien pour le louer aux étudiants et leur offrir un maximum de confort. Qu'il s'agisse de rajeunir le style du studio ou encore de le rendre plus sûr et économe en énergie, la rénovation de studio est la clé pour avoir un logement compétitif. Cependant, rénover un studio n’est pas chose aisée et l’aménagement doit être pensé intelligemment pour transformer chaque recoin en espace utile. Par ailleurs, les travaux peuvent effrayer et l’inspiration manquer.

Pour accompagner efficacement les propriétaires, et surtout les aider à mieux comprendre et maîtriser les coûts de tels travaux, Avenir Rénovations, le spécialiste des travaux tout corps d’état, met à disposition un simulateur travaux unique sur le marché, capable de fournir en temps réel un devis détaillé comprenant le coût des produits et de la main d’oeuvre s’il ne souhaite pas réaliser ses travaux lui-même, et ce sans avoir besoin de prendre rendez-vous avec un professionnel.

Des travaux essentiels à la transformation complète : combien coûte la rénovation d’un studio de 20m2

Grâce à son simulateur travaux, Avenir Rénovations propose une estimation moyenne du coût pour rénover un studio de 20m², que ce soit avec un budget restreint mais aussi un budget plus conséquent. Cette simulation inclut des choix de matériaux et produits aux coûts médians.

La rénovation d'un studio implique plusieurs types de travaux en fonction de l'état initial de ce dernier et des objectifs de rénovation. Avec un petit budget, il est possible de rendre le logement plus fonctionnel et agréable sans forcément tout refaire. Avenir Rénovations propose une simulation détaillant le coût de chaque tâche de travaux légers avec la possibilité de ne prendre en compte que la partie produit pour les petits budgets voulant faire des économies sur la pose. Voici ce qu’il est possible de réaliser dans un studio de 20m2 pour un budget moyen de 3 000 € :

Les travaux de peinture, important pour remettre les murs en état : 1 250 € (main d’oeuvre comprise)

La pose d’un parquet stratifié : 750 € (1 750 € avec la main d’oeuvre)

Ces travaux essentiels permettent d'améliorer significativement l'état et le confort d'un studio tout en respectant un budget limité. A contrario, certains souhaitent améliorer plus en profondeur le logement, et donc investir davantage. Avenir Rénovations estime à 9 020€ le coût d’une rénovation globale d’un studio de 20m2, fourniture et pose inclus. Voici les travaux concernés :

La dépose, démolition et évacuation d’une cuisine : 671 €

Le gros oeuvre, incluant les travaux de peinture sur support anciens (2 645 € pour les murs et plafonds, soit 70m2 au total), le carrelage mural (936 € pour 5m2), et enfin l’installation d’un parquet stratifié (1750 €)

Modification et création des réseaux nécessaires à la pose d'une nouvelle cuisine : 1 265 €

Fourniture et pose d’une VMC hygroréglable simple flux : 1 169 €

Fourniture et pose d’un radiateur électrique : 584 €



"Chez Avenir Rénovations, nous sommes convaincus que rendre le marché des travaux plus transparent et accessible est essentiel. C'est pourquoi nous avons créé notre simulateur travaux, un outil inédit qui permet de connaître précisément le coût des travaux avant de s'engager. Connaître le budget total dès le départ est fondamental, et notre mission est d'accompagner les particuliers dans leurs démarches de rénovation, qu'elles soient globales ou partielles." déclare Mickael di Luca, Directeur Général d'Avenir Rénovations

A propos d’Avenir Rénovations :

Fondé en 2013 par 3 associés, Avenir Rénovations est le premier réseau français à proposer une prise en main intégrale des travaux aux particuliers et ce quel que soit le corps de métier. Forte de 135 franchises signées, la société ambitionne de devenir n°1 de la rénovation tous corps d’état. Née de cette conviction d’un besoin de digitalisation du bâtiment, l’entreprise propose à tous ses franchisés un logiciel métier, leur permettant de piloter leur activité en toute simplicité, une stratégie digitale génératrice de prospects qualifiés, de services apportés tout au long de l’année : formation, assistance technique, commerciale, administrative et communication ainsi qu’une garantie décennale 100% sous-traitance. L’entreprise compte 35 collaborateurs à la tête du réseau pour accompagner les franchisés et enregistre 47 M€ de chiffre d’affaires en 2023.

En janvier 2024, Avenir Rénovations a lancé le tout premier simulateur de travaux, capable d’estimer au plus près de la réalité le montant total des travaux (pose + main d'œuvre incluse). L’objectif étant de démocratiser l’univers des travaux et donner aux Français la confiance nécessaire pour donner vie à leurs projets tout en limitant les aléas et risques financiers.

Plus d’informations sur : https://www.avenir-renovations.fr/