Lourdes - Relai de la flamme paralympique : La Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées poursuit sa mobilisation

A quelques jours du relai de la flamme paralympique qui va passer à Lourdes le 25 aout, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées poursuit la grande fête sur son territoire. Partenaire Premium des Jeux de Paris 2024 et Parrain officiel du Relais de la Flamme, la banque a engagé de nombreuses actions et initiatives pour faire vivre au plus grand nombre la magie des Jeux.

« Dans quelques jours notre territoire s’illuminera de nouveau au passage de la flamme olympique, mettant en avant la richesse et la beauté de notre région. Une célébration populaire et autant d’occasions, en tant que Partenaire Premium des Jeux de Paris 2024 et Parrain officiel du Relais de la Flamme, de faire vivre la magie des Jeux au plus grand nombre : porteurs de la flamme, volontaires des Jeux, et invités à Paris notamment. Engagés depuis de nombreuses années en faveur du rayonnement du sport et de ses valeurs sur notre territoire, nous sommes engagés aux côtés de Paris 2024 pour faire de ces Jeux une réussite populaire. » explique Christophe Le Pape, Président du directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.

Les Jeux de Paris 2024 et le Relais de la Flamme

Après des jeux Olympiques grandioses, la fête continue avec l’ouverture prochaine des Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui se tiendront du 28 août au 8 septembre.

Après un premier passage de la flamme, tradition incontournable depuis 1936, elle va revenir sur le territoire régional le 25 août prochain, plus précisément sur la ville de Lourdes.

A cette occasion, et en tant que parrain officiel de cet évènement, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées prévoit de nombreuses animations ouvertes au grand public autour du convoi de Paris 2024 avec notamment des shooting photo avec les flammes olympiques et paralympiques ou encore une troupe de breakdance pour illustrer l’une des nouvelles discipline des jeux.

2 porteurs de Flamme sélectionnés par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

Le Relais de la Flamme ce sont aussi celles et ceux qui vont porter la flamme, soit 1000 porteurs qui iront à la rencontre des Français dans plus de 50 villes.

En tant que Parrain officiel du Relais de la Flamme de Paris 2024, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a sélectionné 2 porteurs de la flamme paralympique :

Maéva BALLORCA

Engagée au sein du Comité Handisport des Hautes-Pyrénées, elle promeut le développement du handisport et son accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Elle portera la Flamme à Lourdes le 25 août dans le cadre du Relais de la Flamme Paralympique.

Arnaud GAUTHIER-RAT

Etudiant ingénieur à l’INSA de Toulouse, il est athlète olympique - Membre de l’équipe de France de Beach Volley - et soutenu depuis 2019 par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.

Il portera la Flamme à Lourdes le 25 août dans le cadre du Relais de la Flamme Paralympique

Le Football Club Lourdais XI récompensé par la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées

Dans le cadre de son programme de mécénat la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées a remis, début août, un chèque d'un montant de 3 000 € au FCL XI.

Cette subvention vient aider et récompenser un club qui, depuis 2016, encadre tous les mercredis et vendredis une section sport adapté pour les jeunes (CMPP Beroï, ITEP, Lagarrigue, IME St Michel de Biscaye, IME Urac, IME Forgues) et pour les adultes (Foyer Las Neous, Foyer Montjoie Oursebelille, ESAT Bordères).

Chaque année, la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées récompense sur son seul territoire 130 projets pour un budget de 750 000 €.