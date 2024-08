Sète - Ouverture de la 280e Saint-Louis discours inaugural de François Commeinhes, maire de Sète.

Ouverture de la 280e Saint-Louis discours inaugural de François Commeinhes, maire de Sète.

Mesdames, Messieurs, Chers toutes et tous.

280.

280 Saint Louis.

Et des siècles de générations qui se succèdent, fidèles à ce rendez-vous immuable.

Une 280ème fois notre Saint Louis nous invite à nous retrouver dans une ferveur commune qui nous unit bien au-delà de nos divergences. Pour l’amour que nous portons, à notre ville, à nos traditions.

La 280 ème Saint Louis. Telle des olympiades.

Les olympiades des valeurs que nous chérissons, et que résument si bien les joutes: l’amitié, le partage, la persévérance, le sens de l’accueil, le courage, la bienveillance d’une population venue de nombreux ailleurs, qui a bâti à la force du poignet sa ville et son histoire sur un rocher à l’origine hostile.

Les olympiades de l’émotion, quand nos cœurs battent à l’unisson pour nos vaillants chevaliers de la tintaine. De la tendresse ressentie pour nos tous petits sur les chariots, à l’admiration que nous vouons pour les lourds le lundi, nous allons vibrer autour du cadre, en avant partout !

Les olympiades de l’inventivité, de l’humour et de l’autodérision que nous cultivons précieusement. Les 280èmes olympiades tout simplement de notre art de vivre à la Sétoise, que beaucoup nous envient, quand ils ne se décident pas à nous rejoindre.

Au cœur de ce marathon, les joutes, ingrédient essentiel du supplément d’âme de notre ile singulière. Notre flamme culturelle et sportive que brandit fièrement notre Sète. Elles reflètent notre histoire, et par notre goût prononcé de la transmission, notre avenir...

Des jouteuses et jouteurs aux rameurs, des tambours et hautbois aux artistes peignant affiches et pavois, les joutes sont un merveilleux alliage de sport et de culture.

C’est pourquoi j’ai souhaité faire appel à deux invités d’honneur cette année. Et je remercie Delphine Le Sausse et Benjamin Biolay d’avoir accepté cette proposition.

Delphine, athlète sétoise de haut niveau, est une figure emblématique de l’handisport. Ses exploits nous laissent admiratifs. Delphine, tu es une leçon de vie. Par ton courage et ta détermination, tu incarnes la force de la résilience.

Benjamin, est une de nos figures artistiques dont nous sommes si fiers. Son amour de Sète, il le retranscrit dans son art. Benjamin, votre cœur est ancré ici. Vous êtes l’illustration de ce rapport quasi sensuel que vivent de nombreux artistes avec Sète.

Un grand bravo à la talentueuse Madeleine Molinier Sergio, pour cette affiche gaie, lumineuse, qui illustre parfaitement l’esprit de notre fête locale. Merci Madeleine.

Il y a quelques mois, la flamme olympique traversait notre ville. Avec Delphine, avec Simon, Benjamin Toniutti en a été le relais.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle médaille d’Or que le plus Sétois des volleyeurs de l’équipe de France nous ramène.

Merci Benjamin de nous avoir rejoint ce soir. Et bravo !

Il y a aussi tous ces travailleurs et travailleuses de l’ombre, sans lesquels ces 5 jours de fête ne seraient pas possibles. Et là aussi, croyez-moi, ce sont de sacrées olympiades !

Merci à la coordination, les présidents des sociétés de joutes, les rameurs, les musiciens, les services municipaux, les forces de sécurité, les associations....

Enfin, c’est avec une émotion profonde que je dédie, avec vous, cette 280ème édition, à Christine Sidobre, qui nous a quitté il y a peu. Christine avait la Saint Louis chevillée au corps. Elle en a orchestré les 23 dernières éditions avec un talent et une générosité inégalables. Le vide est immense.

Parce que, comme tout sétois, elle avait à cœur de donner au Monde du pétillant, du bon et du beau, ce soir, comme elle l’aimait tant, soyons heureux. C’est là le plus bel hommage à lui faire.

Alors, c’est en pensant aux olympiades de la vie que nous formons, au bonheur infini d’être ensemble, au talent que vous avez pour l’amitié, pour votre joie et votre tendresse pétrie de galéjades, que

.... je déclare ouverte la 280 ème édition de la Saint Louis