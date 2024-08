Hérault - Feu de foret de Saint-Privat : Le point sur la situation à 23 h

Un feu de foret est en cours sur la commune de Saint-Privat au lieu-dit La Bruyère des Salces dans l’Hérault.

Il s’agit d’un feu de pinède et de sous bois dans une zone difficilement accessible.

10 hectares de pinède ont d'ores et déjà brûlé plusieurs autres zones sont menacées.

Une saute de feu est traitée par les quatre canadairs engagés.

Sur place, 6 groupes d’intervention de lutte contre les feux de forêts sont présents. Le Centre Opérationnel de Zone engage en plus de ses moyens, la colonne extra départementale basée à Nîmes.

Les commandos feux de forêt sont également engagés pour une opération de longue durée

Feu de foret de Saint-Privat : Le point sur la situation à 23 h

La progression du feu a fortement diminuée.

Près de 180 Sapeurs Pompiers ont été engagés sur cette opération.

Ils effectuent des actions de jalonnement au moyen de lances à eau et traitent les lisières au moyen de produits mouillants

La tête de feu est désormais cassée et demeure sur un plateau en phase descendante qui nécessite des actions pédestres sur un terrain accidenté .

Cela ralentit l'action des secours et va nécessiter une nuit de présence sur site du personnel du commando.

Les conditions météorologiques sont favorables avec une baisse des températures et un taux d'humidité qui remonte.

A cette heure , aucune évacuationn'a été envisagée car le le feu ne menace pas d'habitat et ne concerne majoritairement que du sous-bois.