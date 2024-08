Béziers - Bilan sécurité Féria de Béziers 2024 : 59 interpellations 38 personnes en garde à vue

Bilan relatif à la sécurité de la Féria de Béziers 2024

A Béziers, du mercredi 14 août au lundi 19 août 2024, la Féria est l’un des principaux événements festifs de l’année, qui rassemble pendant cinq jours plus d’un million de personnes dans la ville.

Afin de préserver le caractère festif de cette 54ème édition et la sécurité de tous, les services de l’État, la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les militaires et la police municipale de Béziers ont été fortement engagés.

Au total, pendant ces 5 jours ont été mobilisés 83 policiers biterrois appuyés par des forces policières extérieures (DIPN34 et DZPN) et par une CRS de 53 fonctionnaires, 110 sapeurs-pompiers, ainsi que 25 militaires de l’opération Sentinelle.

Avec le concours des 110 policiers municipaux mobilisés par la ville de Béziers, une présence permanente et quotidienne des forces de sécurité jusqu'à la fermeture des bodegas a permis de sécuriser les accès des lieux les plus fréquentés et d'intervenir de manière rapide chaque fois que nécessaire pour sécuriser les flux sur l'ensemble du périmètre.

Sur les lieux, les forces de l’ordre ont contrôlé 1249 personnes et procédé à 59 interpellations, ayant mené au placement en garde à vue de 38 personnes.

Des contrôles routiers ont été systématiquement organisés, chaque jour de féria, aux sorties de la ville. 40 personnes ont été contrôlées au volant sous emprise d’un état alcoolique.

Le préfet de l’Hérault remercie l’ensemble des fonctionnaires mobilisés, les forces de sécurité police nationale, police municipale, gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les militaires de l’opération Sentinelle ainsi que les agents de sécurité privée, qui ont tous contribué à sécuriser la 54ème édition de la Féria de Béziers.