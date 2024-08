BASSIN DE THAU - J-1 : la Saint-Louis 2024, en avant partout !

J-1 : la Saint-Louis 2024, en avant partout !

Du jeudi 22 au mardi 27 août 2024, la ville de Sète célèbrera son identité singulière avec la 280ème édition des fêtes de la Saint-Louis, manifestation qui rend hommage au patrimoine maritime, aux traditions et aux joutes qui font la richesse de la cité et lui donnent son supplément d’âme.

Pendant 5 jours, les rues vont résonner de rires, de chants et de musiques. Les nombreux défilés, animations, expositions, concerts, et spectacles proposés aux habitants et aux visiteurs seront autant d’occasions de mettre en avant la multiplicité de la vie culturelle sétoise, la force de son histoire et de ses traditions.

Delphine Le Sausse et Benjamin Biolay, seront les invités d’honneur qui symboliseront l’esprit de cette 280e édition, dont l’affiche est réalisée par l’artiste Madeleine Sergio Molinier.

Delphine Le Sausse, athlète sétoise de haut niveau, grande figure multi-médaillée de l’handisport, très investie dans la vie locale ; Benjamin Biolay, artiste majeur de la scène musicale française, une des figures culturelles dont la ville est si fière et qui clame son amour de Sète à travers ses œuvres incarneront ce temps de fête, de communion et de célébration...

Rendez-vous à Sète du 22 au 27 août pour célébrer tous ensemble la 280ème édition des fêtes de la Saint-Louis !

Le programme complet de la 280e édition de la Saint-Louis est disponible dans les lieux municipaux (mairie, mairie annexe, office de tourisme…), et en feuilletage ou téléchargement sur le site www.sete.fr et sur l’adresse : https://www.sete.fr/article/saint-louis-2024-en-avant-partout-pour-la-280eme-edition/

Rendez-vous jeudi 22 août à 17H30 devant l’hôtel de Ville (rue Paul Valéry) pour l’ouverture officielle de la 280e édition de la Saint-Louis !