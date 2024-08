Toulouse - Conversation Socratique : le vin dans la littérature arabe

C’est la dernière étape du voyage culinaire, cette fois-ci dans la littérature, celle du vin.

Dès qu’on aborde la question du vin « khamr » خمر†dans les pays arabo-musulmans, deux éléments sont invoqués :

Le nom d’un très grand poète, Abû Nuwâs, réputé pour ses poèmes bachiques et l’attitude de l’islam vis à vis du vin Abû Nuwâs est l’héritier d’une longue tradition : la poésie antéislamique. Qui sont ces poètes ? Comment nomment-ils les différents vins et les ustensiles utilisés ? Quand, où et avec qui ils buvaient ? Qui les servait ? Que dit le Coran et la tradition sur le vin ?

Poète, calligraphe, traducteur et enseignant d’arabe à l’Université Jean Jaurès de Toulouse, Saïd Benjelloun, aujourd’hui à la retraite, poursuit ses ateliers de calligraphie arabe, ses publications de manuels d’arabe et de traduction de théâtre et de poésie.

benjelloun.weebly.com