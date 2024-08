Alès - LES VISITES AUTONOMES, UNE NOUVELLE EXPERIENCE DE DECOUVERTE

Cévennes Tourisme est fier d'annoncer le lancement de nouvelles visites audioguidées, désormais disponibles en français, en anglais et en néerlandais grâce à l'outil IZI.TRAVEL.

Les visiteurs pourront découvrir gratuitement la beauté et le patrimoine unique des Cévennes à leur propre rythme.

Une Nouvelle Expérience de Découverte

Avec cette nouvelle offre, Cévennes Tourisme vise à enrichir l'expérience des visiteurs en leur permettant, via leur smartphone, de découvrir les trésors cachés des villes et villages d’Alès Agglomération grâce à des narrations captivantes et des informations détaillées sur l'histoire, la culture et les paysages des Cévennes.

Tous les parcours sont jalonnés et cartographiés pour un guidage à la fois simple et ludique. Ils ont le mérite d’être disponibles à toute heure, tous les jours de l’année.

Des Contenus Multilingues pour une Accessibilité Optimale

Conscients de la diversité du public, Cévennes Tourisme propose des contenus en plusieurs langues. Qu’ils soit francophones, anglophones ou néerlandophones, ils pourront profiter pleinement des visites grâce à des descriptions claires et précises dans leurs langue maternelle.

Comment Accéder aux Visites Audioguidées ?

Les visites audioguidées sont facilement accessibles via l'application izi.TRAVEL, disponible gratuitement sur iOS et Android. Une fois l'application téléchargée, les utilisateurs peuvent rechercher "Cévennes Tourisme" et sélectionner la visite de leur choix. L'application permet également de télécharger les guides pour une utilisation hors ligne, idéale pour les zones avec une couverture réseau limitée.

Les visites audioguidées disponibles

Alès - Le quartier de Rochebelle : découvrez l'histoire et le charme de ce quartier emblématique d'Alès.

Alès - Ville Basse : plongez dans la vie animée de la ville basse d'Alès avec ses commerces et ses lieux historiques.

Alès - Ville Haute : explorez la partie haute d'Alès, riche en patrimoine architectural et en vues panoramiques.

Anduze : parcourez les ruelles pittoresques de cette ville célèbre pour ses poteries et ses paysages magnifiques.

Anduze - ses sources et fontaines : découvrez les nombreuses sources et fontaines qui parsèment Anduze, témoignages de son patrimoine hydraulique.

Génolhac : explorez ce charmant village médiéval au cœur des Cévennes, avec ses maisons en pierre et son église historique.

La Route du Vase d'Anduze : suivez cet itinéraire unique qui vous mènera à travers les ateliers et boutiques de poterie d'Anduze.

Saint Jean du Gard : découvrez ce village typique des Cévennes, son marché animé et ses paysages environnants.