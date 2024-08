Occitanie - Les vacances c'est pas pour tout le monde, les Infirmiers libéraux d' Occitanie se mobilisent durant

Les vacances c’est pas pour tout le monde, les Infirmiers libéraux d’ Occitanie se mobilisent durant l’été

L'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Occitanie, présidée par Jean-François Bouscarain, représente près de 15 000 infirmiers dans la région. Alors que l’été bat son plein, l'URPS rappelle l'importance d'un accès continu aux soins de santé, notamment grâce aux infirmiers, essentiels pour garantir la qualité des soins même durant les congés.

Certificats de Décès :

Les infirmiers libéraux peuvent désormais établir des certificats de décès, une mesure visant à faciliter la prise en charge des familles en cas de décès à domicile ou en EHPAD, notamment en l’absence de médecins disponibles.

Déploiement du Dispositif Infirmier d’Astreinte de Nuit entre EHPAD (DIANE)

Depuis le 6 novembre 2023, le Dispositif Infirmier d’Astreinte de Nuit entre EHPAD (DIANE) est actif en Aveyron, Gard, Lozère et Tarn & Garonne, couvrant 21 EHPAD pour un total de 1 500 places. L’ARS Occitanie prévoit de l’étendre à près de 400 EHPAD.

Bilan Prévention

Depuis le 1er janvier 2024, le dispositif "Mon bilan prévention" permet aux Français de faire le point sur leur santé à des moments clés de leur vie entre 18 et 25 ans, entre 45 et 50 ans, entre 60 et 65 ans, et entre 70 et 75 ans. Les infirmiers libéraux, avec leur fort maillage territorial et leur proximité avec les patients, sont mobilisés pour informer et réaliser ces bilans, pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

Jean-François Bouscarain se félicite de cette initiative : « Ces bilans permettent d’aborder les habitudes de vie, d’identifier les facteurs de risque et de réaliser des dépistages vitaux et rappel de vaccination. »

Point sur le passeport Vaccinal , les Infirmiers d’Occitanie vous accompagnent

Les compétences des infirmiers libéraux en matière de vaccination ont été élargies par le décret du 8 août 2023. Désormais, ils sont autorisés à administrer et prescrire l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal pour les personnes âgées de 11 ans et plus, à l'exception des vaccins vivants atténués (comme le BCG ou le vaccin contre la rougeole) chez les personnes immunodéprimées.

En collaboration avec une infirmière ou un infirmier, vous pouvez ainsi vous protéger contre 15 vaccins, dont ceux contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les hépatites A et B, les méningocoques (A, B, C, Y, W), la rage, ainsi que le virus de la Covid-19 et la grippe saisonnière.