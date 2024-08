Béziers - Manifestation anti corrida pendant la feria de Béziers

Grande manifestation à Béziers le 17 août 2024 : le COLBAC appelle à la mobilisation contre les corridas pendant la Féria

À l'occasion de la Féria de Béziers, le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida) organise une manifestation pacifique le 17 août 2024 de 15h à 20h, pour dénoncer la barbarie des corridas.

Cette mobilisation s'inscrit dans une lutte locale et nationale pour l'abolition de cette pratique cruelle et archaïque, qui chaque année, durant la Féria, torture et met à mort des dizaines de taureaux.

Un spectacle de cruauté qui doit cesser

La Féria de Béziers 2024 comprendra quatre corridas et trois novilladas, au cours desquelles 38 taureaux seront soumis à des souffrances extrêmes avant d'être mis à mort sous les acclamations du public. (Les novilladas se déroulent comme les corridas, mais utilisent des taureaux de 2 ou 3 ans et les toreros, ne sont pas encore confirmés, donc peu expérimentés). Le spectacle de la mise à mort d’un animal n’a plus sa place dans notre société moderne et civilisée. En 2024, il est inacceptable que de tels divertissements soient encore organisés et soutenus par de l’argent public.

Les revendications du COLBAC et des associations mobilisées

Fin des corridas à Béziers : le COLBAC appelle la municipalité à cesser immédiatement tout soutien à cette pratique violente et cruelle. Abolition des corridas en France : les manifestants exigent que les pouvoirs publics légifèrent pour interdire définitivement les corridas sur l'ensemble du territoire français. Fermeture des écoles taurines et protection des mineurs : il est indispensable de mettre fin aux « écoles » qui apprennent aux enfants à toréer, torturer et tuer des veaux dès l'âge de 13 ans. Par ailleurs, il est urgent d'interdire l'accès des corridas aux enfants afin de les protéger de la violence des scènes de corrida.

Le COLBAC rappelle ce qui se passe lors d’une corrida : dans une ambiance festive, un taureau est délibérément blessé pendant vingt minutes. Six hommes le provoquent, le harcèlent, et enfoncent divers instruments tranchants dans son corps. Exsangue et à bout de souffle, l’animal est ensuite achevé à coups d’épée et de poignard.

Selon l’article 521-1 du Code pénal, la corrida relève d’« actes de cruauté et sévices graves envers un animal ». À ce titre, organiser une corrida est passible de lourdes peines.

Pourtant, dans les départements dits de « tradition taurine », les sanctions ne s’appliquent pas en raison d'une dérogation absurde et injustifiable : la cruauté des corridas est tolérée.

Le COLBAC et les associations mobilisées demandent la fin de cette dérogation pénale : la corrida doit être sanctionnée partout en France, sans exception, car la souffrance des taureaux est la même partout.

Soutiens et participation : une large coalition d’associations et de personnalités engagées

Cette manifestation bénéficie du soutien d’une large coalition d’associations nationales et régionales œuvrant pour l’abolition des corridas. Parmi elles : AJAS (Association Animal Justice Savoie), Alliance Anticorrida, Alliance Éthique, Argos42, Association Stéphane Lamart, Adeo Animalis, AVA (Abolissons la Vénerie Aujourd’hui), Bike for Animals, Convergence Animaux Politique, CRAC Europe, CRAC Sud-Ouest, FLAC (Fédération des Luttes pour l'Abolition des Corridas), Fondation Brigitte Bardot, Futur Asso, L214, La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences - LFDA, le Parti Animaliste, la REV (Révolution Écologique pour le Vivant), OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir), One Voice, PETA, Savoir Animal…

Des représentants de ces associations prendront la parole lors de la manifestation. Parmi les personnalités attendues, on compte la députée du Bas-Rhin, native de Béziers, Sandra Regol (NFP), la députée de Seine-et-Marne Béatrice Roullaud (RN), native de Béziers, l’ancienne députée européenne Caroline Roose (EELV) et l’élu montpelliérain du Parti Animaliste, Eddine Ariztegui.

Le journaliste Henry-Jean Servat, natif du sud de la France et élu de la ville de Nice, soutient chaque année la mobilisation et ne mâche pas ses mots à l’égard de la corrida qu’il exècre. Sur X, il a récemment fustigé l’organisateur des corridas biterroises : « Que cela te plaise ou non, Olivier Margé, la corrida est une immonde saloperie qui torture des animaux magnifiques. Tu devrais avoir honte de mettre au supplice des êtres vivants pour distraire des ahuris en salissant une région et dégueulassant un pays. »

Déroulé de la manifestation

15h00 : Rassemblement au Parc de la Gare du Nord, avenue Georges Clémenceau . Les participants pourront échanger avec les associations présentes et se préparer pour la marche.

16h00 : Départ de la marche . Précédé d’un camion sonorisé, le cortège parcourra le centre-ville, avec des haltes prévues devant l’Hôtel de Ville, où des discours seront prononcés par des représentants d’associations et des personnalités politiques. Le cortège passera par les allées Paul Riquet, un lieu symbolique et très fréquenté de Béziers, avant de se diriger vers les arènes.

Cette année, le cortège sera rejoint par les cyclistes du Basta Corrida Veg Tour : ils pédalent de Turin, en Italie, pour rejoindre Madrid, en Espagne. Ils parcourront 2 700 kilomètres pour dénoncer la corrida, avec des manifestations prévues dans chaque ville taurine.

Le COLBAC appelle tous les citoyens opposés à la banalisation de la souffrance animale et à la valorisation de la maltraitance à se joindre à cette grande mobilisation.