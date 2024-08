Occitanie - Montpellier - Les bons plans de l'Office de Tourisme - Les visites Guidées

Un été studieux sous le signe des visites guidées pour mieux connaître Montpellier et sa Métropole c’est ce que vous propose l ‘Office de Tourisme de Montpellier

L’Opéra Comédie

Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints.

Samedi 17 août à 16h -17h et 17h -18h

« Monument à la carte » Prix 5 €

Hôtel Saint-Côme

Accédez exceptionnellement à l’Hôtel Saint Côme tout juste restauré et à son magnifique amphithéâtre.

Mardi 20 août de 10 h à 11h et 11 à 12 h

« Monument à la carte » Prix 5 €

Le Mikvé, un Joyau préservé

Découverte de l’incontournable Mikvé, lieu méconnu mais magique de Montpellier, avec un guide conférencier ! Il est alimenté par une nappe d'eau souterraine constamment renouvelée ; l'eau sort d’un orifice (ou gargouille)

Jeudi 15 août et jeudi 22 août par créneaux 1/2h de 14h et 17h

« Monument à la carte » Prix 5 €



L’arbre Blanc

La terrasse vous offrira dans le cadre exclusif de cette visite une vue dégagée à 360 degrés sur la ville, la mer, la montagne Signée Sou Fujimoto cette folie urbaine allie l’audace et l’élégance

Vendredi 16 août de 17h à 18h

« Monument à la carte » Prix 5 €

Vue Royale sur l’Arc

Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville et découvrez une vue à 360 ° de Montpellier

Créneaux de 1/2h Mardi 13 août de 19h à 21h30 / Mardi 27 août de 18h30 à 21h 30

« Monument à la carte » Prix 5 €

Montpellier, de l’occupation à la libération en 1944 – Nouveauté (tourisme de mémoire)

Remémorez-vous Montpellier pendant la Seconde Guerre mondiale : des actes de résistants tels Jean et Laure Moulin au régime de Vichy, en passant par l’Occupation et jusqu’à la Libération.

Jeudi 22 de 17h30 à 19h30 et samedi 31 août 10h à 12h et Dimanche 1er septembre de 15h à 17h

Nouveauté de 0 € à 12 €

Montpellier by night – incontournable

A la nuit tombée, Montpellier se pare de ses plus belles lumières pour vous surprendre. Embarquez pour un voyage de plus de 1000 ans d’histoire au cœur de ruelles tantôt tranquilles, tantôt animées par une vie nocturne foisonnante.

Mercredi 14 août – samedi 17 août - Mercredis 21 et 28 août à 21h

Prix de 0 à 13 €

L’Ecusson a votre rythme – Nouveauté

Prendre le temps à Montpellier ! c’est ce que vous propose notre guide lors de cette balade tranquille en terrain plat accessible à tous, femmes enceinte, enfant, PMR ou toutes personnes qui souhaite une vite à son rythme – Place de la Comédie, quartier St Roch, tour de la Babote

Mercredi 28 août à 10h

Prix de 0 à 12 €

De la tour de la Babote au nouveau Saint Roch : Apéro au sommet – Nouveauté

Elevez-vous au sommet de la tour de la Babote et de l Hôtel JOST pour une épopée de plus de 800 ans. Finissez votre visite par un apéritif avec une vue à couper le souffle.

Samedi 17 août à 17h et mercredi 28 août à 17h

Prix 20 € comprenant apéritif au Jost

Les visites de la Métropole

Murviel lès Montpellier un trésor d’archéologie Mardi 20 août de 10h à 11h45

Castelnau le Lez d’hier et d’aujourd’hui Jeudi 29 août à 10h

Le Château de Castries Mercredi 14 août Lundi 19 août et mardi 27 août à 10h

Retrouvez toutes les autres visites sur le site dans l’Agenda

https://www.montpellier-tourisme.fr/agenda/tout-l-agenda/

Profitez des vacances pour tester la citycard de Montpellier

Envie d’une découverte culturelle de Montpellier ou d’une journée en famille ? La City Card Montpellier existe en 3 formules 24h, 48h ou 72h pour découvrir Montpellier à petit prix.

Comprenant Tous les musées gratuits une visite guidée , des gratuités et reductions chez nos partenaires plus de 30 activités gratuites ou à tarif réduit

https://www.montpellier-tourisme.fr/pratique/city-card/

Exemple 24 h à Montpellier à 19 € comprenant une visite guidée gratuite au lieu de 13 € + visite du musée fabre gratuite au lieu de 9 € + visite du Moco gratuite au lieu de 8 € + visite du musée d art brut gfratuite au lieu de 8 € + 1 verre de vin sur le rooftop de l arbre blanc 6 € environ sooit

44 € soit 25 € d'économie