Béziers - Jacques-Charles Fombonne se réjouit du changement de l'affiche de la Feria !

A l'approche de la Feria de Béziers, Jacques-Charles FOMBONNE, Président de la SPA, adresse le message suivant à la FLAC et à la Mairie de Béziers au sujet de sa nouvelle affiche. La SPA étant membre de la FLAC, Jacques-Charles FOMBONNE nous charge de le rendre public :

"A l'attention de la FLAC et de la mairie de Béziers.

Je me réjouis du changement de l'affiche de la Feria de Béziers. Pour moi, dans sa première version, il était impensable, au nom de l'honneur de la France et de la résistance, que l'image du grand résistant Jean Moulin soit associée à la corrida, pratique particulièrement cruelle. Merci à la FLAC et à la famille de Jean Moulin d'avoir pu obtenir un nouveau visuel".

Bien à vous,

Jacques-Charles Fombonne

Président de la SPA"

Nous en profitons pour vous informer que Jacques-Charles FOMBONNE vient d'intégrer le Comité d'Honneur de la FLAC. https://flac-anticorrida.org/jacques-charles-fombonne-integre-la-flac/