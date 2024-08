France - Les fondateurs de RunMotion Coach, finishers du Marathon Pour Tous

Les Jeux Olympiques se sont achevés hier avec des souvenirs plein la tête comme celui vécut par 40 000 personnes en ce soir du 10 août avec les départs du Marathon Pour Tous et du 10km en plein coeur de la capitale française. Parmi ces participants, les fondateurs de RunMotion Coach, Guillaume et Romain Adam qui ont terminé respectivement en 2h30'04" et en 2h59'. Leur application de coaching running personnalisée a accompagné 1500 coureurs dans la réalisation de ce rêve devenu réalité ce week-end.

Originaires de Bourget du Lac, Guillaume et Romain Adam sont les fondateurs de RunMotion Coach, l'application de coaching en course à pied qui a séduit un million de coureurs à travers le mode. Ils ont pris part ce samedi au Marathon Pour Tous comme des milliers de participants.

Ancien membre de l’équipe de France d’athlétisme sur 1 500 m et premier français au marathon de New York en 2019 et en 2023, Guillaume a franchi la ligne d’arrivée 3ème ex æquo main dans la main avec Duncan Perrillat : "À 8km de l’arrivée, je rattrape Duncan et il me propose qu’on finisse ensemble, ce que j’accepte directement ! Car le partage est le symbole même des Jeux Olympiques. L’expérience était exceptionnelle ! La plus grande de ma vie de sportif. En deuxième ligne sur le départ, je me laisse griser par cette aventure olympique. Je me retrouve en tête sur le premier kilomètre ! Il y avait du monde des deux côtés de la route sur une dizaine de rangées et un coucher de soleil magique. 25 ans de course à pied récompensée en un kilomètre magique. Les 5 premiers kilomètres sont irréels, du monde de partout, en particulier au Louvre ! Quel pied ! On joue avec le public et il nous le rend bien. Une horde de téléphones immortalise notre passage, ça en ait par moment presque effrayant. L’ambiance est encore plus folle qu’à New York et son marathon électrisant."

Guillaume termine ces 42,195km en 2h30:04 d’effort intense, de joies, de persévérance, de communion avec le public, de partage avec les autres coureurs... En bref l’esprit olympique. Son frère, Romain, est lui un athlète passionné de running et de trail. Il est également l'ancien responsable d'un accélérateur de startup. Il pratique la course à pied depuis qu'il a l’âge de 10 ans. Il termine lui le marathon en 2h59 : "Un moment inoubliable ce Marathon pour Tous ! Une ambiance extraordinaire sur une grande partie du parcours, un parcours unique et difficile. Je voulais « simplement » courir sous les 3h pour ne pas démarrer trop fatigué ma préparation pour le Marathon de Valencia en fin d’année. Et bien ce fut beaucoup plus difficile que prévu avec des crampes aux ischios au km30 qui m’ont obligé de m’arrêter pour détendre les jambes. La côte du km29 était un enfer. Le suspense était haletant sur la fin de course et je retrouve Damien Bernet sur la dernière ligne droite où nous finissons tous deux en 2h59."

L'application de coaching running qui accompagne plus d'un million de personnes

Lors d'un footing entre frères en 2016, Guillaume et Romain ont partagé ce constat que de plus en plus de proches se mettaient à courir et avaient tous besoins de conseils pour progresser et atteindre leurs objectifs. Ils ont fédéré une équipe autour de RunMotion Coach afin de démocratiser l’entrainement pour tous, quels que soient son niveau et ses objectifs.

Leur mission est de démocratiser l’entrainement personnalisé pour tous. Chacun mérite un entrainement personnalisé, quel que soit son niveau ou son objectif. Lorsqu’on débute ou qu’on est en surpoids, on peut parfois avoir l’impression d’être jugé par les autres et ce sont parfois les proches qui émettent le plus de doutes. Être coaché par une application permet d’avoir les bons conseils, sans devoir affronter le regard des autres. La magie de la course à pied, c’est que chacun peut se fixer ses propres objectifs. RunMotion Coach accompagne aussi bien des débutants que des coureurs très expérimentés qui se lancent dans des ultra trails ou qui veulent grappiller encore quelques minutes sous les 3 heures au marathon. Cette diversité d'utilisateurs rend fiers les frères Adam d’avoir créé RunMotion Coach.

Avec 1 million de téléchargement depuis ses débuts en 2018, l’application RunMotion Coach est aujourd’hui une référence dans les pelotons de coureurs ce qui fait d'elle le premier entraineur du Marathon pour tous. RunMotion Coach souhaite démocratiser l'entrainement pour tous ses abonnés. C'est pourquoi, l'application made in Les Alpes est fière de pouvoir proposer à ses utilisatrices la prise en compte des cycles menstruels pour leurs entrainements. Jusqu'ici, aucune application de coaching en course à pied n'avait proposé cette fonctionnalité. RunMotion Coach s'adapte à leurs calendriers pour leur proposer les séances les plus adaptées en fonction de leurs disponibilités (repos, diminution, augmentation de la charge d’entraînement). Plus besoin de se demander si une séance est adaptée à son état physique du moment, RunMotion Coach s’occupe de tout !