Montpellier - L'Office de Tourisme & des Congrès de Montpellier certifié ISO 20121

L'Office de Tourisme & des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole certifié ISO 20121 pour son engagement en faveur d'un tourisme durable

L'Office de Tourisme & des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole est fier d'annoncer l'obtention de la certification ISO 20121, une reconnaissance internationale des systèmes de management responsable appliqués à l'activité événementielle. Cette certification témoigne de l'engagement de l'Office à promouvoir des pratiques touristiques et événementielles durables, tout en impliquant activement l'ensemble de ses parties prenantes.

Dans un contexte où les enjeux du tourisme de loisirs et d'affaires évoluent, l'Office de Tourisme & des Congrès a choisi d'adopter une approche résolument tournée vers la durabilité. Cette démarche repose sur la structuration de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la mise en œuvre de pratiques touristiques plus responsables. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'engagement vers un numérique plus vertueux, l'inclusion de tous les publics et la sensibilisation des touristes à des pratiques alternatives ou innovantes font partie des 12 objectifs ambitieux fixés pour les années à venir . Ces objectifs se traduisent par des actions concrètes et la définition d'indicateurs de performance mesurables.

Une dynamique collective pour un tourisme durable

« Cette certification est un acte fort qui nous engage, nous et notre organisation, à améliorer notre performance environnementale et sociétale en impliquant l'ensemble de nos parties prenantes »,

« Notre ambition est de faire de Montpellier une destination européenne incontournable et reconnue pour son engagement en matière de tourisme durable. »

La certification ISO 20121 est largement reconnue comme une référence pour les acteurs de l'événementiel. Elle s'applique à tous types d'évènements, qu'ils soient réguliers ou ponctuels, tels que les compétitions sportives, expositions, séminaires, festivals, ainsi qu'aux agences, prestataires, collectivités et autres acteurs du tourisme. Elle atteste de la gestion durable de l'organisation, incluant la consommation d'eau et d'énergie, le choix des fournisseurs, la sécurité et le bien-être au travail.

Pour en savoir plus sur la démarche RSE de l'Office de Tourisme de Montpellier, veuillez visiter : Démarche RSE de l'Office de Tourisme .

L'obtention de cette certification ISO 20121 marque une étape importante dans l'engagement de l'Office de Tourisme & des Congrès de Montpellier vers un avenir plus durable et responsable. Ensemble avec ses parties manifeste, l'Office entend relever les défis de demain et faire de Montpellier une destination exemplaire en matière de tourisme durable.