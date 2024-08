BASSIN DE THAU - La Capéchade - Valorisation alimentaire des espèces envahissantes sur le Bassin de vie de Thau

La Capéchade, basé à Marseillan, en collaboration avec l'ADENA, gestionnaire de la Réserve naturelle du Bagnas a entrepris un projet passionnant mené actuellement au sein du tiers-lieu alimentaire.

Au regard de l’ampleur du phénomène et de l’impact des espèces envahissantes sur les milieux et la biodiversité, et des questionnements que leur gestion soulève, une synergie collaborative s'est lancée entre la Capéchade et l’ADENA pour mener une étude-action participative de valorisation de ces espèces dans l’alimentation locale. Ces deux entités ont souhaité étudier ensemble une méthode de gestion innovante des espèces envahissantes dans la réserve du Bagnas et plus généralement le bassin de Thau, en transformant les défis environnementaux en opportunités gastronomiques.

Ce partenariat promet d'allier expertise scientifique, restauration de l’environnement et innovation culinaire dans un processus participatif.

La réserve joue un rôle essentiel d’encadrement scientifique, de l’élaboration des protocoles jusqu’à l’étude des prélèvements. La Capéchade assure l’animation de l’ensemble des acteurs du système alimentaire, des producteurs aux consommateurs, et étudie les nouvelles voies possibles d'intégration de ces espèces dans l’alimentation locale.

Après un premier comité de pilotage ayant réuni différents acteurs du volet alimentaire, territorial et écologique, 5 espèces ont été sélectionnées pour être les objets d’expérimentations :



3 végétales (Agave d’Amérique, Olivier de Bohême et Griffe de sorcière) et 2 animales (Ragondin et Ecrevisse de Louisiane).

Pour réussir ce projet ambitieux, nous faisons appel aux citoyens à travers des initiatives de sciences participatives. Les sciences participatives consistent à mobiliser les habitants pour qu'ils contribuent activement à la recherche scientifique et à la protection de l'environnement. En recueillant des observations et des données, les participants aident à mieux comprendre et gérer les espèces envahissantes.

Première Étape : La Griffe de Sorcière

Nous commençons notre initiative par l'observation de la griffe de sorcière (Carpobrotus edulis et Carpobrotus acinaciformis). Cette plante, formant de larges tapis végétaux sur les plages ornés de fleurs roses et jaunes, est particulièrement problématique car elle étouffe la végétation locale et modifie les caractéristiques des sols.

Nous souhaitons faire participer le grand public premièrement à un travail de recensement et d’observation de la fructification (de juillet à septembre) par un protocole très simple :

Observer : Lors de leurs balades sur le littoral ;

Photographier : Capturer des images claires des fruits et de leur environnement ;

Partager : Envoyer les photos, la date et le lieu (coordonnées GPS si possible) à thaubserve@lacapechade.org ou par message sur nos réseaux sociaux (FB et instagram).

Après la griffe de sorcière, d'autres espèces envahissantes seront ajoutées à notre programme d'observation. L'objectif est de créer une dynamique continue de participation citoyenne pour la protection de notre environnement.

Pour plus de détails sur ce projet et sur le protocole d'observation, vous pouvez consulter notre site web : La Capéchade - Étude-action participative.