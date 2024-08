France - Direction la Corée du Sud à la Korea House pendant les Jeux olympiques

Du 26 juillet au 11 août 2024, l’Office National du Tourisme Coréen à Paris se met à l’heure des Jeux olympiques. Pendant toute la durée de l'événement, la Korea House, le pavillon de la Corée ouvert au public à la Maison de la Chimie, invite les visiteurs à découvrir la richesse de la destination à travers des expositions et animations dédiées au Pays du Matin Calme et de la Hallyu.

Un voyage en Corée sans quitter Paris

L’Office National du Tourisme Coréen prendra possession de deux salles, qui seront entièrement aménagées pour permettre aux visiteurs de découvrir le tourisme en Corée. Plusieurs kiosques d’information fourniront des renseignements généraux et spécifiques sur les cinq villes emblématiques de la Corée : Séoul, Busan, Jeonju, Andong et Gangneung. Des experts seront également présents pour donner des recommandations de voyage, notamment sur les meilleurs festivals à faire en Corée - selon votre signe astrologique.

Les passionnés de la Hallyu trouveront leur bonheur à travers des vidéos de voyage de stars de la K-Pop et des documentations sur les lieux de tournage à visiter.



Pour parfaire la visite, un large choix de Hanbok, tenue traditionnelle coréenne, sera mis à disposition pour des essayages. Les visiteurs pourront choisir le Hanbok qui leur plaît le plus et prendre des photos devant de magnifiques paysages ou monuments coréens.

Une immersion culturelle au Pays du Matin Calme

Ce n’est pas tout ! Du 27 au 31 juillet, l’Office National du Tourisme Coréen organisera des animations et spectacles exceptionnels dans les jardins de la Maison de la Chimie. Les visiteurs pourront assister à des performances de B-Boy avec le groupe One Way Crew, des concerts de K-Pop avec les groupes Aurion, Pinkblood et M.Y.O.M.Y, mais aussi participer à des cours de K-Pop avec l'instructeur coréen Daniel. Des ateliers et experts de K-beauty seront également de la partie pour offrir des cours de maquillage coréen, et une dégustation de street food coréenne sera également proposée.



Informations Pratiques

Adresse : Maison de la Chimie – 28 rue Saint Dominique – 75007 Paris

Exposition sur le tourisme : salles 7 et 32

Horaires d’ouverture de la Korea House : 11h00 à 20h00

Inscription sur le site : https://teamkoreahouse.co.kr/index.php?lang=fra

Pour des raisons de sécurité, l’inscription est obligatoire. Le visiteur devra se présenter avec son QR code reçu lors de l’inscription et une pièce d’identité.

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. Une occasion unique de découvrir la Corée du Sud en plein cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques.

À propos de l'Office National du Tourisme Coréen

L'Office National du Tourisme Coréen (KTO) est l’organisme officiel de promotion touristique de la Corée du Sud. Pour organiser un séjour et découvrir des informations pratiques, les visiteurs peuvent se rendre sur le site www.visitkorea.or.kr, disponible en français. Une mine d'informations essentielles sur les richesses culturelles et naturelles de la Corée du Sud y est disponible, afin de planifier un voyage inoubliable en Corée.