Hérault - Yannick Yaunet : nouveau Responsable de Propriété au Château La Vieille Cure

Yannick Yaunet : nouveau Responsable de Propriété au Château La Vieille Cure

Fronsac, début juillet 2024 – Le Château La Vieille Cure est fier d’annoncer la nomination de Yannick Yaunet au poste de Responsable de Propriété. Avec son héritage familial et une riche expérience dans le domaine viticole, Yannick rejoint l’équipe du château avec une vision claire et des objectifs ambitieux pour l’avenir du domaine.

Yannick Yaunet fait partie de la quatrième génération d’une famille de viticulteurs au Château le Bosquet (appellation Fronsac) à Saint Aignan. Ses parents et ses grands-parents lui ont transmis la passion de la culture de la vigne.

« J’apprécie la gastronomie que je peux lier au vin et à la convivialité. » déclare Yannick.

Après avoir obtenu un diplôme en viticulture et œnologie, il a dirigé la propriété familiale pendant 10 ans avant de devenir chef de culture au Château de la Dauphine, où il a converti 70 hectares en bio et biodynamie jusqu’en mars 2024.

En rejoignant le Château La Vieille Cure en juillet 2024, Yannick apporte une expertise précieuse et une vision novatrice.

Il prévoit de renforcer l’équipe existante de viticulture/œnologie et de moderniser les normes de sécurité et environnementales. Yannick ambitionne également de créer un vin blanc bio en utilisant des cépages résistants, une innovation qui pourrait élargir la gamme des produits du château. Enfin, il améliorera le système de traçabilité viticulture/œnologie informatisé, permettant de suivre chaque étape de la production avec précision, garantissant ainsi une transparence totale et une qualité constante.

Son objectif ultime est de faire perdurer la qualité des vins en valorisant l’excellence et en mettant en avant le terroir unique du domaine.

Le Château La Vieille Cure est reconnu pour ses vins haut de gamme. Avec l’arrivée de Yannick Yaunet, le domaine renforce son engagement envers la qualité et la créativité, tout en respectant les traditions et l’environnement.

https://la-vieille-cure.com